聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化員林青年住宅共42戶，為1棟地下1層、地上8層建物，包含2房2廳1衛28戶、1房1廳1衛14戶，預計明年完工。圖／彰化縣府提供
彰化縣府為減輕青年高房價壓力，在縣內推動「只售不租」的青年住宅政策。其中位於員林的青宅將率先於明年中完工，採「成屋出售」方式供青年承購，預計今年12月公告申請資訊。縣府表示，評估外縣市，以及考量實際需求，申購條件不採清寒優先，申請人父母名下的土地及房屋也不會納入審核計算。

彰化縣目前規畫的員林、伸港青年住宅都已動工，溪湖與和美也正積極推進。其中員林青宅因土地單純、戶數較少，將成為全縣首棟完工的青年住宅。全案共42戶，為1棟地下1層、地上8層建物，包含2房2廳1衛28戶、1房1廳1衛14戶，地下室設有21席坡道平面汽車位及71格機車位並規畫托嬰中心、健身房等。

彰化縣議會召開定期會彰化縣議員凃俊任指出，外界對員林青宅的條件與作業時程高度關注；縣府青年發展處長陳柏村表示，目前工程進度約六成，申請人須設籍彰化縣滿3年，年齡介於20歲至未滿45歲，家庭成員均無自有住宅，且全體家庭成員名下土地公告現值合計不得超過1000萬元。

他進一步說，考量部分青年與父母同住、婚後希望獨立成家，為實際減輕青年購屋負擔，不希望侷限相關條件，審核時只有申請人、申請人的配偶及申請人戶籍內的子女等所持有的土地及房子會納入計算，父母名下資產不列入限制；此外，縣府也將保留15%戶數，優先提供員林及鄰近鄉鎮青年，其餘則開放全縣青年申請。

青發處也指出，青年住宅售價將參酌市價及興辦成本，以「低於查估市價、高於興辦成本」方式訂定價格，初估員林青宅建造成本每坪約28萬元，小坪數1房15坪、大坪數2房25坪，總價約420萬至700萬元之間。不過，考量房市波動，年底公告將先公布房價區間，待完工後再確定實際價格。

彰化員林青年宅明年完工 房價低於市價申購條件不採清寒優先

