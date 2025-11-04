微風迎戰普發萬元熱潮 秋冬精品買氣增、加碼再抽BRUNO家電

政府即將啟動「普發一萬元」政策，微風觀察自家客群原本即具備穩定消費力，根據2023年普發6,000元期間，微風新會員數較3月成長約165%，會員業績亦成長約54%，顯見現金政策對實體消費與會員經濟具有顯著推力。因此本次現金挹注預期將進一步推升高單價商品與季節性品項的買氣。

隨著臺北近期氣溫驟降、冬意濃厚，微風邀請消費者趁勢入手秋冬精品外套、針織毛衣、靴子與圍巾等禦寒單品，用「萬元補差額」的攻略升級造型，迎接最有型的暖冬時刻。

微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山將於11月24日(一)至12月7日(日)推出限時「萬元放大術」活動，凡微風積點禮遇會員於指定館別單筆消費滿一萬元，即可獲得12000($1,200)點數回饋。微風更貼心加碼，只要於活動期間完成滿萬消費，還能參加抽獎，有機會將話題家電【BRUNO無煙多功能電烤盤】帶回家，讓冬季餐桌也能時尚升溫。

微風指出，根據2023年普發6,000元情況與銷售數據，萬元預算的消費者更傾向「精準選品、一次入手」。不論是補齊夢想清單中的精品鞋履、入手高回饋香氛禮盒，或是為年末節慶造型添上畫龍點睛的服飾，皆能感受到現金政策帶來的實質消費推力。今年在氣溫轉涼與年底聖誕節等節慶的雙重加乘下，微風看好時尚服飾與香氛兩大品類將同步升溫。

為迎接這波「萬元消費力」，微風精選多款兼具時尚與實用的換季必備單品，讓消費者以聰明預算升級秋冬造型，迎接旅遊與年末節慶旺季。全台首間旗艦店Maison Margiela的經典Tabi短靴，以前衛分趾設計展現高端時尚態度，是今年秋冬穿搭的焦點；rag&bone駝色仿皮草大衣則以溫潤觸感與高質感剪裁，打造輕盈又保暖的冬日造型；ba&sh的 ICON短版風衣外套以俐落線條詮釋巴黎女性的率性優雅，搭配POLO Ralph Lauren純棉燈芯絨寬版長褲，展現復古又摩登的冬季風格。男士品味方面，TRENDS推出的Undercover拼接MA-1墨綠夾克將街頭風與軍裝元素巧妙融合，打造個性十足的換季造型；ANYBEARS的V領毛衣也是秋冬穿搭的百搭首選。

名品配飾方面，近期人氣女星趙露思的熱門包款品牌Rabeanco也新進駐微風南山，簡約造型結合實用設計，完美呼應時下流行的旅遊輕時尚風格；日本潮牌BEAMS BOY再度攜手GREGORY推出的聯名女裝小包VINTAGE NICE DAY，以復古造型與機能設計兼具的風格，成為旅人們出行造型的亮眼配件。行李箱也是旅行中的一大重點，對於即將啟程的旅人，微風信義B1的eminent推出輕鬆好推拉的KJ21 FUTURE可擴充拉鍊箱，以及微風松高TLC STORE也獻上酷洛米前開上掀款行李箱，兩款皆以輕巧設計與高機能收納，讓您的行李箱不再關不上。

香氛部分，擁有香氛一條街的微風信義推薦CREED香氛啟程組，以經典香氣陪伴旅程每一刻，為冬日換季增添優雅氣息；而微風廣場的JO MALONE明星香氛糅香禮盒則以層疊香氛藝術打造專屬節慶氛圍，讓香氣成為冬季最迷人的記憶。

微風表示，雖然普發現金政策屬短期刺激，但透過「點數放大」與「累積消費集點」機制，不僅能延續消費熱度，更能吸引新會員加入，進一步強化品牌長期黏著度。微風期望在這個涼意漸起的季節，讓消費者不僅暖身、更暖心，微風用一萬元放大幸福，享受時尚、品味與回饋交織的冬日購物樂章。