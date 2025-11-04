機械公會：明年第2季產業趨勢 有機會開始好轉
台灣機械工業同業公會理事長莊大立今天表示，2026年第1季產業趨勢預期會越來越明朗，第2季產業有機會開始好轉，他表示，台灣資通訊和機械業同時具備優勢，全球貿易變局下，在發展人工智慧（AI）與智慧製造應用前景，「台灣並不會輸」。
機械公會上午舉行機械工業80年史發表會，會後莊大立接受媒體採訪。
展望2026年機械和工具機產業景氣，莊大立指出，歷年第1季和第4季是季節性淡季，代表年度結束和另一年度開始，廠商工廠動工較慢，預估明年第1季產業市況仍相對趨緩，不過預期趨勢「會越來越明朗」，廠商想法會更清楚，最快明年第2季起產業趨勢有機會好轉。
談到台灣廠商在國外投資布局，莊大立指出，台灣機械廠商仍有機會搭上台商全球布局趨勢，「機械產品可以一起帶過去」；至於美國商務部232條款變數，莊大立指出，相關政策仍未確定，不過對台灣機械業影響有限。
