政大信義書院2025企業永續論壇 推動企業培養動態能力

「不要把永續準則當成試卷，而是當成地圖，地圖上每一條路不見得都要走，而是找出一條最適合自己的路」。政治大學商學院信義書院副執行長蘇威傑，對於常被各式各樣的永續準則搞得眼歡撩亂，不知從何下手推動永續的中小企業，提出以上建議。

10月31日上午在台北市政大公企中心，有一場由政大商學院信義書院主辦的2025企業永續論壇，政大商學院長黃家齊表示，政大信義書院過去13年來致力企業永續議題，希望透過信義書院的平台，扮演好產官學界在永續路上橋接與媒合的角色。

信義書院執行長別蓮蒂指出，信義書院始於13年前信義房屋的長期捐贈，希望從企業倫理和永續出發，並培育永續人才。但當時國內永續教材少之又少，因此信義書院走訪永續企業，進行標竿學習，並撰寫永續教材，推廣至其他大專院校。近年更將目標放在企業，尤其是以研究為基礎，幫助中小企業進行永續轉型，並找了許多企業進行深度訪談，找出轉型成功的關鍵點。

信義書院副執行長蘇威傑認為，企業唯有培養動態能力，才能打造企業永續競爭力。所謂的動態能力就是企業對環境變化的感知能力、對永續導入企業的掌握能力，以及企業內部因應外部變化的重構能力。

他解釋，所謂的感知力就是企業要感受外部的變化，例如為何受到主管機關裁罰，為何受到客戶抱怨，並看到客戶和競爭對手所在意的事。掌握能力則是勇於試驗的行動力，把辨識到議題，小規模地導入企業，並進行探索式實驗，因為新的商品和做法仍具有不確定性。重構能力則著重於內外部的系統調整，進行內部資源分配的調整、建立共識，也要能與政府、供應商等外部夥伴協作，將試驗成果制度化，讓永續成為整個生態系的共同韌性。

蘇威傑指出，有些企業的永續評鑑很高，但動態能力很低，顯示永續觀念可能局限於永續部門人員，公司高階主管只關心是否得獎。唯有企業高階主管擔任轉型推手，打破穀倉效應，才能提高每一位員工的永續意識。

他表示，永續未必能立即反映在企業收益上，但可改善企業的決策品質，刺激企業的能力。

樹冠影響力投資公司執行長楊家彥也提醒企業主，當企業需要創意的時候，主管最好留到最後再發言，因為主管若第一個發言往往會一槌定音，成為創意的天花板。而當目標任務達成，除了要鼓勵當責部門，若其他部門也有貢獻，也要適時獎勵，否則會造成其他部門學習成長的「反誘因」。

論壇並請來三家企業進行企業永續轉型座談，花王公司消費品事業部門包裝開發資深經理劉義峋表示，今年上半年，花王產品包裝使用再生塑料已突破25%。這是他們歷經多次測試，證明再生塑料的穩定性，以及無數次溝通，才終於說服日本母公司同意。

桂冠食品營銷副總經理王振宇說，桂冠注意到單身不婚的社會趨勢， 廣告也從原本的全家圍爐轉變為單身者冬至時回家和父母團圓，但主打仍是凝聚家人感情及冬至吃湯圓的儀式感。桂冠也注意到超高齡者的需求，成立桂冠營養研究室，讓冷凍食品和營養健康產生連結。

嘉澎塑膠執行副總王政彥為了讓公司轉型為B型企業，他透過發獎金的機會和領獎同仁進行一對一溝通，詢問同仁工作中哪件事最有成就感，並詢問這和B型企業哪一項最具相關性。過去兩年來，他已進行過400多次一對一的發獎金溝通，既像傳教，也像洗腦，促發員工對公司成為B型企業的動機。目前嘉澎塑膠已獲得B型企業的認證。

政大商學院信義書院研究總監李竺姮表示，透過學術的邏輯思考，可以幫助企業從混亂的資訊中迅速理出頭緒，找到脈絡，少走遠路。永續的本質就是將心比心，企業只要從善的本質去做決策，就不會離永續太遠。

※更多精彩內容請詳見《願景工程》。

※本文由願景工程授權刊載，未經同意禁止轉載。