改善社宅興辦效率 劉世芳：未來推政策處理90萬戶空餘屋

有關住宅法第三條，獎勵民間興辦社宅，立委黃健豪表示，目前效率不佳，希望提高相關機制，讓更多年輕人有機會入住社宅。內政部長劉世芳說明，目前全國空餘屋比例接近90萬戶左右，盼釋出作為社宅，這需要政策工具，對此未來若需要修法，盼立院多支持。

行政院長卓榮泰4日率行政院相關部會赴立法院施政報告並備詢。

黃健豪質詢時提到，內政部推出婚育宅政策，身分別戶數配比分成優先戶、一般戶，優先戶之中20%保留給婚育戶，一般戶之中也有20%保障。但他認為，婚育宅不應該排擠原本的優先弱勢戶，而是在一般戶之中提供一定比例的保障，讓婚育家庭能入住社宅。

劉世芳答詢時回應，謝謝委員對社會住宅跟婚育宅的肯定，有關住宅法把50%修為是弱勢，其實在內政委會有討論過，目前大概不會朝這個方向，因為不認為婚育家庭裡的年輕族群是弱勢。他們只是在人生的歷程當中，需要比較多社會福利政策上的支持。

劉世芳說，再來就是僧多粥少的問題，現在社會住宅除了直接新建以外，推出了「多元新建」方式，也就是包租代管，或是若有私人企業願意協助蓋社宅或提供社宅，未來婚育宅的部分就會增加。今年到年底前，推出1,022戶，大致分布在五都，僅台中較沒有，因此希望中市府多跟中央一起來協助。

劉世芳表示，內政部跟衛福部合作，如果婚育宅之中的已婚年輕人若領有媽媽手冊，將提高抽籤抽中的機率。總歸來講，大家對於婚育宅都樂觀其成，只是婚育宅數量不多，必須以抽籤為原則。不過婚育宅家庭，在衛福部還有結婚補助、生活津貼。

劉世芳指出，婚育宅持續開辦，若很多人有需求，內政部會想辦法在包租代管，或財政部國產署所推的國產土地之中加重比例。黃健豪認為，為了鼓勵生育，搶救少子化，應該把婚育宅獨立出來。劉世芳則說，正朝這個方向進行中。

劉世芳也說明，內政部沒有要排擠弱勢戶，弱勢戶本來就在住宅法規裡有一定保障，除了社會住宅直接進駐以外，還有包租代管的租金補貼。在租金補貼的部分，台中市在六都之中補貼金額最高，每一年大概高達50、60億元以上。

黃健豪指出，台中婚育宅數字掛零。劉世芳回應，婚育宅截至今年底為1,022戶，後續還會再推，可能就會包括台中在內，不管是1,000戶、2,600戶或一萬戶，一定會有包括台中的部分，內政部希望能夠跟台中市政府一起來合作。

劉世芳表示，婚育宅未來三年將釋出一萬戶，分配比例必須協調，因為大家都喜歡有新社宅可入住，不過她認為婚育家庭應該也不排除包租代管，這部分業者非常努力在衝刺，從現在到年底前預計會有12萬戶，包租代管的房子也是很新。

黃健豪提及，有關住宅法第三條，獎勵民間興辦社宅，目前效率不佳，希望提高相關機制，讓更多年輕人有機會入住社宅。

劉世芳認同道，黃健豪講的方向非常正確，內政部也是朝這個方向處理。空餘屋處置也非常重要，所以內政部才會邀請有經驗的包租代管業者，來跟私人建商協調。這部分有兩個政策，一個是鼓勵；另一個是空餘屋稅制加強，希望這些房子若沒有去化，應釋放出來給社會住宅有需求的人群。

劉世芳說，她知道在台中市或幾個大都會空餘屋的比例非常高，其實全國空餘屋比例已經接近90萬戶左右，這些如果可以馬上釋放出來的話，一定要有一個政策工具。這個政策工具，未來如果需要修法或是在法制上需要立院來支持，也希望委員能夠多多支持。