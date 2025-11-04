算我一份！聯聚江韋侖支持藝術扎根校園 紙風車劇團大同國小登場　

紙風車「368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」巡演節目《台灣幻想曲》近日於台中市大同國小登場。由紙風車文教基金會製作演出，聯聚文教基金會贊助支持，吸引三千多位親子觀眾參與，學校操場在燈光與舞台轉換下化身露天劇場，孩子們在熟悉的環境裡欣賞專業演出，近距離感受表演的魅力與創意的能量。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」自2006年啟動，目標是讓全台灣368個鄉鎮市區的孩子，都能免費看到屬於自己的藝術演出。這項計畫持續多年不間斷，並於2024年展開第三輪，不僅延續走遍全台的使命，更強調「環境教育」、「社會共好」與「藝術永續」，希望孩子們學會關懷他人、珍惜土地與資源。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，368鄉鎮市區兒童藝術工程走到第三輪，已經19年。她感謝聯聚建設長期相挺，「當聯聚建設創辦人江韋侖先生聽到紙風車要到台中演出時，立刻說算他一份」，讓她感受到企業對孩子的支持。

張敏宜表示，每次巡演結束，總有孩子追問你們什麼時候會再來，這份期待，正是紙風車持續前進的動力，她表示，「台中永遠是我們重要的一站」。

聯聚建設副總經理江俞瑾表示，聯聚與紙風車的合作已超過十年，聯聚建設一直相信，藝術能讓城市更溫暖，讓孩子的未來更美好。

而這次的演出地點大同國小，對聯聚建設而言更是別具意義。這裡是創辦人江韋侖的母校，也是一所擁有百年歷史的學校，能在這裡與紙風車再次合作格外感動，感謝大同國小團隊和紙風車團隊，用藝術與熱情點亮孩子們的心。

聯聚表示，聯聚建設與紙風車文教基金會的合作始於2015年，多年來共同推動優質兒童劇場巡演，讓藝術從城市中心延伸至校園與偏鄉。

2016年，聯聚建設曾贊助《唐吉軻德冒險故事：銀河天馬》於台中國家歌劇院盛大演出，除劇場內表演外，更支持場外同步轉播與真人互動，讓上萬名觀眾共同見證四頭龍凌空飛舞的震撼場景。

紙風車團長曾提到，當年在面臨製作挑戰時，江韋侖的一句「一切都是為了孩子」成為繼續前行的力量，也讓這場演出最終以完整規格呈現，讓孩子們親眼見證藝術的感動。

大同國小演出當晚，孩子們坐在操場上隨著劇情起伏、笑聲不斷，有的模仿演員動作，有的大聲複誦劇中角色台詞，專注的神情與驚呼聲讓校園洋溢著生氣與溫度。

家長表示，能在熟悉的校園與孩子共同欣賞這樣的專業演出，是難得而感動的體驗，親子共享的藝術之夜，讓陪伴成為最好的交流，也讓校園成為城市文化的延伸空間。

江俞瑾表示，校園不僅見證了個人成長，也承載著家族與師生間的情感，對每個人都有無可取代的回憶，如聯聚建設創辦人江韋侖至今仍清楚記得入學第一天，是由爺爺牽著手走進大同國小校門。