「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

「台灣錢淹腳目」，住商機構觀察金管會、實價登錄最新資料，全台存款餘額截至六月底為止達62.4兆元，十年成長6成；房價漲勢更驚人，新案行情相較十年前已成長一倍，各縣市則以新竹存款、房價皆翻倍表現最佳。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，近年來資金寬鬆造就投資市場火熱，也讓熱錢氾濫，同時搭上全球趨勢，台灣迎向黃金10年的半導體業帶動，讓新竹居民經濟能力大幅跳躍，亦讓區域房價同步衝高。

住商機構彙整金管會統計，全台存款餘額相較十年前大增六成，至6月底為止已達62.4兆元，其中大多集中於六大都會區，並以台北市24.3兆、新北市7.6兆及台中市達6.2兆最多。

而若觀察實價，全台房價飆漲速度甚至更勝於存款增幅，2016年全台新案均價約達每坪27.1萬元，到今年為止，平均新案行情已達55.6萬元，漲勢達105%。

賴志昶分析，近年台商回流、全台AI半導體浪潮，大幅推升股價之餘，也讓存款餘額持續創高，熱錢持續流入，推升成本高漲、土地價格飆升，也讓整體房市表現強勢，全台房價十年來翻倍漲。

半導體熱潮帶動 新竹存款與房價皆翻倍

六都以外，以大新竹表現最突出，其中新竹縣存款餘額達2.5兆元，為六都外最高縣市，且相較十年前成長81%；新竹市存款餘額1.2兆元，成長高達102%，為全台唯一翻倍成長縣市。

另觀察實價，新竹縣市房價漲勢也驚人，新竹縣、市2016年平均新案成交維持2字頭，經過十年，其中新竹市來到每坪57.7萬元，為雙北外最高縣市，且漲幅近1.5倍。

存款餘額翻倍的新竹縣，今年新案平均行情約每坪46.3萬元，相較十年同期飆漲逾1.2倍。

賴志昶表示，近年來新竹縣竹北、寶山等地受竹科外溢效應帶動，吸引高科技人才移入，帶動區域存款餘額暴漲一倍，且房價亦大幅起漲；至於新竹市同樣受竹科客帶動，加上區域開發飽和，房市物以稀為貴之下，讓房價跟著存款餘額同步高升。