南港老爺聯手 Bose 推「聲影娛樂室」 客房沉浸式音質開箱預定起跑

為搶攻年底假期與春節旅遊商機，南港老爺行旅跨界找來了Bose頂級音響品牌，打造全台獨家「Bose 聲影娛樂室」，全面提升旅人的住宿影音體驗。此次合作將客房化身為沉浸式音樂娛樂空間，旅人入住可一次體驗多款包含消噪耳機、藍芽音箱與家庭娛樂揚聲器等 Bose 熱銷產品，旅途中也能享受極致音質，開啟一場結合頂級聽覺與飯店休憩的旅宿體驗。即日起至2026年4月30日開放預訂，雙人入住含早餐最低每晚 3,960 元起。

本次南港老爺與Bose攜手推出「聲影娛樂室」，以飯店房間打造成專屬娛樂室為概念，於客房中配置多款 Bose 熱門產品，包含去年推出便廣受好評的 QuietComfort 消噪耳機、可以隨身體律動的 Ultra 開放式耳機、小巧輕盈的 SoundLink Flex II可攜式揚聲器、澎派低音隨時帶動氛圍的SoundLink Plus揚聲器、音樂派對首選能感受震撼聲音的 Bose SoundLink Max 可攜式音箱，以及能將電視音效全面升級、客房瞬間變身小型劇院的 Bose Smart Soundbar。無論是想慵懶地在床上看書聽音樂、泡澡時感受音樂節奏、或於沙發上觀賞電影，都能在專屬的空間享受 Bose 帶來的環繞高音質。

南港老爺營運總監洪郁甄表示，此次與全球頂級音響品牌Bose合作，目標是打造一處前所未有的聆聽旅宿體驗。不論是商務差旅、假期旅行，或是想在日常中找回放鬆節奏的旅人，都能在這裡找到屬於自己的節拍。

若入住旅人愛上這份聽覺饗宴，可至飯店 10 樓「軟實力格閣」選購房內同款 Bose 產品，享聲影獨賣價 9 折優惠。也可以至鄰近的南港LaLaport Bose專賣店，持南港老爺房卡或發票，購買任一 Bose 商品，享原價 9 折優惠。南港LaLaport Bose 專賣店顧客也可以憑消費發票至南港老爺 Soft Kitchen 用餐，享有 9 折優惠。