台南捷運要來了！ 看房價傻眼「10站跌6站」

台南捷運真的要來了！台南捷運藍線10月21日正式獲行政院核定，力拼2026年底前動工，預計約六年後將迎來台南首條捷運通車，不過交通利多卻不敵政府打炒房，周邊房價出現修正。

根據台灣房屋集團統計，藍線10個站點周邊近一年房價，10站就有6站房價下跌，其中「B3站」五王國小商圈跌勢最明顯，每坪單價從25.7萬元下修至22.8萬元，年減約1成，等於晚一年入手，平均每坪成交單價便宜約3萬元。

不過即便漲少跌多，全線10站捷運宅，房價已不見1字頭。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，捷運藍線為台南捷運的核心路線，北起大橋重劃區，南至文化中心，支線則連接仁德轉運站，行經永康、東區、仁德等精華地段，各站點商圈皆可謂台南指標生活圈。

近年在限貸令影響下，房市主要由自住剛需撐盤，但受限貸款水位吃緊，自備款門檻提高，購屋族多傾向捨新選舊、降低總價，以減少貸款受限風險。

以「B3站」五王國小商圈來說，去年新屋成交最高水位已突破5字頭，但今年5年以下新屋交易比例明顯減半，以20年以上中古屋交易為最大宗，佔比從6成增加至8成，相對使整體價位出現溫和修正。

觀察藍線10站中，仍有4站呈現年增表現，其中，位於文化中心生活圈的「B8站」，近一年均價從每坪22.9萬元，上揚至25.4萬元，漲幅1成最高，榮登全線房價抗跌王。

台灣房屋台南富裕加盟店店長林依依表示，漲勢最亮眼的「B8站」，為藍線文化中心線的終點站，位屬文化中心生活圈，區段除擁有文化中心外，還坐擁巴克禮公園、台南市立醫院，亦鄰近南台南站副都心，生活機能與環境品質兼具，為市中心優質生活圈之一。

林依依表示，文化中心生活圈內有崇明國中、國小兩所明星學校，磁吸家庭客群積極卡位明星學區，區域新案供給有限，多為透天聚落與屋齡25至30年以上的中古華廈大樓，不少屋主因滿意生活機能，又看好未來捷運發展紅利，普遍惜售使市場釋出量較低。

也因物件稀缺性，讓買方願意追價的機率與幅度提高，加上公共建設利多帶動下，讓商圈中古房價呈現明顯補漲，以目前25年中古大樓3房含車位，總價帶約在1000~1200萬元左右能入手。