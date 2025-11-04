中鋼5大核心產品獲2大國際平台認證 擴大綠色產品布局

快訊

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
中鋼五大核心產品包括鋼板、熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼捲，近期分別通過 UL Solutions 與 The International EPD System 兩大平台產品環境宣告（EPD）認證。圖／中鋼提供
中鋼旗下五大核心產品包括鋼板、熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼捲，近期分別通過 UL Solutions 與 The International EPD System 兩大平台產品環境宣告（EPD）認證，展現鋼鐵產業永續發展的企圖心。

呼應產品環境資訊透明化趨勢，中鋼2022年完成23項鋼品碳足跡盤查，今年展開第三類產品環境宣告(EPD)，認證資料蒐集與環境足跡分析工作，建立完善EPD制度。

中鋼指EPD制度是因應氣候變遷發展的產品資訊揭露機制，需經第三方公正單位驗證，讓下游客戶作為綠色採購的重要依據。公句2006年便啟動溫室氣體盤查，依ISO 14067標準建立產品碳足跡，2022年通過BSI驗證後，今年更依ISO 14025規範，運用產品生命週期評估（LCA）方法進行環境足跡分析。

此次取得EPD的5項產品，涵蓋建築結構、基礎設施與綠建材等廣泛用途的鋼板、熱軋、冷軋與熱浸鍍鋅鋼捲，及應用於電動車馬達、家電與節能設備的電磁鋼捲。

中鋼指出，除已取得14張涵蓋平板與條線產品的再生鋼材UL 2809認證外，今年再添5張EPD證書。預計明年可望完成棒線、電鍍鋅鋼捲及熱軋酸洗鋼捲的EPD認證，屆時將有更多產品具備完整環境履歷，鞏固中鋼在亞洲綠色鋼鐵供應商的地位。

