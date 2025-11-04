殺價取量時間到了！李同榮：房市走向2016年翻版

10月六都房市交易量出爐，合計今年前十月僅約16.8萬棟，年減26％，創歷年新高。對此，房市趨勢專家李同榮指出，全台交易量最壞時期將過，接下來將殺價取量，預期未來半年房市將呈現「價格跌幅擴大、交易量遞增」格局。

他表示，2025年房市交易量表現如同2016年市場翻版，2025年Q1房市交易量4.8萬棟，創九年季交易量新低，全年預計26.5萬-27萬棟，也是九年來新低量，更是歷年跌幅最多的一年。

這如同2016年第一季房市交易量創十多年新低，交易量觸底，幾乎已到窒息量，市場價格開始有多殺多現象，透過價格明顯鬆動，限貸政策可望逐漸局部鬆綁，觀望買盤信心上升，交易量自然築底緩升。

李同榮進一步指出，房市交易量最壞的時期將過，關鍵的主要理由有三：

一、賣方氣弱，殺價才會取量：

2025年交易量縮到近九年最低，賣方氣勢明顯轉弱，如同上波下跌趨勢中的2016年價量俱跌，交易量創十多年新低，但同年透過殺價取量，交易量遞增，市場逐漸活絡。2025年也是量能觸底最壞時機，如同2016年翻版，預期交易量至第三季已築底完成。未來市場將呈現價跌量增格局。

二、房市降溫，政策可能局部鬆綁：

房市明顯降溫，銀行法72-2條貸款水位下降，不動產貸款集中度趨緩，政策將不再緊縮，甚至有可能隨全球溫和降息，因此，換屋市場一旦房貸鬆綁，雖然價跌，但仍會吸引換屋市場交易量回升。

三、市場將出現多殺多，觀望買盤開始進場：

剛性自住買盤觀望已久，今年Q3之前交屋潮客戶大都處於獲利狀態，因此未造成市場大量賣壓，但未來交屋潮客戶將有不少投資客高檔進貨，隨著價格下修，面臨虧損壓力，就會帶動逃命賣壓，造成多殺多現象，此時，反而買盤信心會轉強，加上股市AI熱潮帶動游資上升，有利局部資金移往房市流動，房市交易量將逐漸增加。

李同榮強調，所謂最壞時期將過，指的是交易量回升，不是價格上漲，2026年房市仍然會籠罩在價格下修的陰影下，上半年跌幅會擴大，預期到Q4可望止跌。