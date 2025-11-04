聽新聞
創新論壇11月26日登場／AI 驅動 智慧應用新革命

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

全球企業加速邁向數位轉型，並透過擁抱AI工具提升營運韌性，AI工具已從輔助、協作，朝AI代理（AI Agent）邁進，不僅驅動新一波AI革命，更為產業帶來新契機。

值全球企業從「嘗試AI」邁向「全面導入AI」新階段的關鍵時刻，經濟日報將於11月26日舉辦2025創新論壇，以「AI×智慧應用新革命」為主題，邀請各界專家探討AI與智慧應用結合帶來的新趨勢與商機。本論壇由經濟日報、遠傳電信（4904）主辦，長榮集團、元大投信、凱基金控、中保科技集團協辦。

論壇將邀請數位發展部政務次長侯宜秀等政府官員、遠傳電信總經理井琪、鴻海科技集團輪值執行長楊秋瑾、所羅門董事長陳政隆、台灣微軟總經理卞志祥等意見領袖，針對產業鏈、機器人及AI賦能等主題，發表專題演講。

下午場高峰對談邀請數位轉型學院院長詹文男擔任主持人，與談人包括數聯資安總經理李明憲、全家便利商店副營運長簡維國、中信金控資訊最高主管賈景光，暢談AI時代下「數位韌性 從風險到守護」。

根據研調機構IDC預測，2028年全球AI基礎建設、資訊科技、商業服務及應用支出將成長一倍，來到6,320億美元；2030年AI將對全球經濟貢獻近20兆美元，占全球GDP約3.5%，而商業相關的AI解決方案或是服務，每新增1美元支出，將間接或誘發為全球經濟帶來4.6美元的效益。

為搶AI商機，不僅全球雲端服務供應商（CSP）展開投資AI的軍備競賽，企業也將AI視為產業升級，提升企業競爭利的轉型關鍵，更積極透過AI強化韌性、降低成本、創造新價值，真正掌握全球競爭的主動權。

AI快速演進，企業已經陸續將AI工具以輔助、協作角色，落實應用在企業營運，對內提升營運效率，對外提升客戶的整體服務體驗。以客服應用為例，研調機構顧能預估，2025年有八成客服以AI輔助執行或進行協作。

隨著技術快速發展，AI代理也快速發展，可自主理解需求、規劃任務，並跨平台整合執行，成為企業日常營運的智慧夥伴，未來更可望落地在製造、醫療、零售、金融等產業領域。

