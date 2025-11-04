中工營運轉強 具吸引力

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

寶佳集團旗下堡新投資傳出大買中工（2515）股權逾10%，消息一出引發市場關注，中工好在哪裡，讓寶佳集團積極買進？

盤點中工營運，雖然今年業績以營造工程收入及工業區開發案為主；不過、2026年起的未來三年，包括「中工碧硯閣」、「中工雲宇宙」、「鳴森苑」和「中工雋詠」五大案相繼完工， 完工量逾650億元。另有「陶朱隱園」可售，營運進入開發收成期。

1950年創立的中華工程，至今已邁入75年，1978~1995年為國營轉民營化階段，隸屬威京總部集團，並在1995~1997年轉型；轉型過後的中工、進行組織調整，並在近年全力發展建設開發業務，更導入AIoT物聯網等智能化設備技術在營建工程上。

盤點目前中工手中在建工程案量，據近期法說會資料顯示，目前承攬工程案量約1,503億元，其中待執行量約933億元，又以「台北雙星」C1D1工程、台塑總部都更營建工程之量體最大。

法人表示，中工今年業績主要以營造工程收入及工業區開發案為主，較無新建案完工挹注營運，不過，在10月23日公司公告「陶朱隱園」開胡，首戶17樓住宅加四個車為以總價12億元賣出後，不僅有處分利益1.18億元貢獻，後續可望在該案持續銷售下，營運有望持續轉強。

