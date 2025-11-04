政策補助刺激買氣 車市報捷 10月掛牌量年月雙增

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
國內車市10月銷售傳捷報，受惠於政府新增貨物稅補助政策，刺激市場需求並帶動買氣，單月總市場掛牌量為3.45萬輛，月增7%、年增近4%，出現睽違已久的年月雙增。
國內車市10月銷售傳捷報，受惠於政府新增貨物稅補助政策，刺激市場需求並帶動買氣，單月總市場掛牌量為3.45萬輛，月增7%、年增近4%，出現睽違已久的年月雙增。圖／聯合報系資料照片

國內車市10月銷售傳捷報，受惠於政府新增貨物稅補助政策，刺激市場需求並帶動買氣，單月總市場掛牌量為3.45萬輛，月增7%、年增近4%，出現睽違已久的年月雙增；累計前十月市場總銷售達到33萬輛，仍年減12.4%。

今年10月車市，和泰車（2207）代理的TOYOTA及LEXUS仍舊是最大贏家，三陽汽車代理的現代汽車（HYUNDAI）則是國內車界新車銷售黑馬。

TOYOTA 10月銷售成績突破兩大關卡，首先單月銷售重返萬輛水準，來到1.06萬輛，穩居龍頭寶座，比上個月銷售增加28%，市占率為31%；前十月累計新車銷售正式突破10萬輛。

第二名的HONDA在11月推出各種優惠方案持，銷售輛數為全台第二名、掛牌數2,599輛，年增52%、月增23%。另外，豪華車的LEXUS為第三名，銷售數為2,048輛、月增13%。中華車銷售輛數為1,869輛，位居第四名；HYUNDAI銷售數量為1,732輛，居第五名，年增12%、月增18%。累計前十月市場總銷售達到33萬輛，年減12.4%，國內車商目前所有的重心都放在11月及12月全力衝銷售，累前十個月的銷售前六名排名分別為TOYOTA、LEXUS、CMC（中華車）、BENZ、HONDA及HYUNDAI。

10月新車銷售市場，幾乎是國產車的天下，讓TOYOTA神車再度奪魁，拿下總市場轎車及休旅車冠軍寶座；COROLLA CROSS單一車款10月登錄輛數達3,988輛，穩居全車種銷售第一，全年累積台數更創下該車種歷史新高紀錄。

同為休旅車的RAV4，登錄輛數為1,492輛，月增50%，奪下進口休旅車銷售冠軍；另外，國產小休旅YARIS CROSS亦持續好口碑，登錄1,345輛，稱霸中小型休旅車級距。

至於豪華車方面，10月台灣豪華車的總登錄數為6,652輛，總市場占比19.3%。其中LEXUS、BENZ及BMW登錄量較前月成長，月增率分別為13.6%、9.9%及14.5%。特斯拉（TESLA）方面則因周期性交車結束，在10月僅登錄21輛，業界預期TESLA於11個月交車量體將會急速攀升。

另外，LEXUS於10月登錄輛數2,048輛，在高級車市場占有率達30.8%，為該市場排名第一；截至10月底，LEXUS的累計登錄數為24,278輛，在高級車市場占有率29.9%。

