寶佳大買中工奪一成股權 中工控訴有心人士覬覦經營權

寶佳集團旗下堡新投資突襲中工（2515），已經掌握逾一成股權；中工昨（3）日控訴，寶佳集團以禿鷹掠奪方式、短時間內大量取得公司股權，是外部勢力、有心人士覬覦公司經營權，中工將保留相關法律權益。

知情人士指出，寶佳集團對中工進行股權收購，是寶佳少東林家宏主導，著眼點有二。第一、認為中工價值有被低估。第二、中工多年來經營績效有待加強，趁公司股價便宜時進場低接。

中工遭逢此勁敵，董事長周志明昨更以「出師表」為題，向全體員工發出內部信，形容這場爭奪戰「不僅是一場經營權之爭，更是一場關乎中華工程未來命運的關鍵戰役」，呼籲員工團結一致，「堅定支持現有團隊，捍衛公司治理與專業自主」。

對此，寶佳集團昨日不予回應。

據經濟部資料顯示，寶佳集團旗下堡新投資在去年12月10日成立，登記地址正是「寶佳潭美辦公大樓」2樓，公司登記資本額為2億元，該公司代表人鄭斯聰，不僅是寶佳旗下華建董事長，更是寶佳機構副董事長林家宏倚重的大將之一。

在中工「陶朱隱園」開胡，搭上寶佳少東林家宏默默在檯面下吃下逾一成股權之消息傳出，讓中工近六個交易日股價噴翻，以10月23日收盤價11.15元至11月3日止，最高漲幅達42.6%，3日收在15.65元、上漲0.3元。

中工表示，昨日已收到堡新投資（寶佳集團成員）內部人申報作業，其以禿鷹掠奪方式、短時間內大量取得公司股權，且持股已逾一成，此舉已引發市場與公司治理之疑慮。

中工認為，寶佳集團成員堡新投資在今年10月27日至30日，連四天大量買進中工股票、目前持股權重已逾10%，堡新公司登記資本額僅2億元（實收資本額為2,000萬元），何以連四個交易日內、耗資20億元以上大量買進中工股票，其購股資金來源為何，值得懷疑。

中工強調，寶佳集團在去年威京集團主席沈慶京官司纏身後，合理懷疑寶佳集團於去年底左右，就已利用其他自然人及法人陸續買進中工股票，藉以規避申報程序。

中工指出，在京華城司法訴訟案正在法院審理之際，造成外部勢力及有心人士覬覦公司經營權，影響中工長期發展策略與經營自主，對此公司保留相關法律權益。

中工重申，公司堅守誠信治理、資訊透明與永續經營之信念，面對市場劇烈變化，公司將依法採取必要行動，勢必捍衛公司治理與維護全體利害關係人之權益。公司目前營運一切正常，並將即時向利害關係人提供相關資訊。



延伸閱讀

中工營運轉強 具吸引力