批寶佳只見利益、不見傳承 中工周志明撰「出師表」喊話中工人

面對寶佳來勢洶洶，中工（2515）董事長周志明3日傍晚發了一封、題為「中華工程 出師表」的一封信，給集團內部同仁並強調，不僅是一場經營權之爭，更是一場關乎中華工程未來命運的關鍵戰役，中工人能否守住這份榮耀，關鍵就在於「每一位中工人的選擇與堅持」。

周志明在文中表示，1994年沈慶京主席和威京總部集團總部數十家公司，受中工拖累亦被抽銀根，為繳交紓困利息及為了中工的存續，當時總部集團向政府購買中工成本38.47元、中石化成本19.4元，卻被迫以每股一元多的價格賤售中工與中石化股票，甚至賤賣土地，個人損失超過700億元。

周志明指出，面對困境，沈主席以堅定信念與遠見卓識，帶領中華工程從風雨中前行。近年沈主席推動改革與創新，公司逐步扭轉頹勢，市場重新給予肯定；這份成果，屬於每一位在工地、在辦公室、在設計圖前默默付出的你我。

周志明強調，而今，有勢力以禿鷹般的短視手段試圖奪取公司經營權，他們「只見利益、不見傳承」；「只求快速獲利、不顧員工生計與技術尊嚴」。若放任其得逞，將帶來裁員減薪、削弱福利、斷送中工多年經營的技術與信譽。這不是抽象的恐懼，而是我們每一個家庭可能承受的現實。

周志明指出，我們不能沉默，亦不能退縮。中華工程屬於每一位願意為它付出汗水的同仁。此刻比任何時候都更需要團結：堅定支持現有團隊，捍衛公司治理與專業自主；守護同仁權益，拒絕短視掠奪；用行動、用聲音、用信念，讓世界看見我們守護中華工程的決心。

以下為該信全文：

親愛的中華工程全體同仁們： 在這段波瀾起伏的時刻，我們所面對的，不僅是一場經營權之爭，更是一場關乎中華工程未來命運的關鍵戰役。這家公司走過七十餘載，承載著一代又一代工程人的汗水與榮光。如今，我們是否能守住這份榮耀，關鍵就在於我們每一位中工人的選擇與堅持。 回顧歷程，自1994年沈慶京主席接掌公司以來，他以堅定信念與遠見卓識，帶領中華工程從風雨中前行。 當年因承攬經濟部工業區開發案，公司代墊兩百億元進行填海造地，卻因時局變化、台商西進登陸設廠，導致土地滯銷、資金回收受阻，公司被銀行團抽銀根，導致在2000年時公司向銀行團申請紓困，情勢一度危急。 沈主席和威京總部集團總部數十家公司受中工拖累亦被抽銀根，為繳交紓困利息及為了中工的存續，當時總部集團向政府購買中工成本38.47元、中石化成本19.4元，卻被迫以每股一元多的價格賤售中工與中石化股票，甚至賤賣土地，個人損失超過七百億元。 2012年「國門雙子星案」第四次投標時，沈主席獨排眾議投標，但因同仁無預警降低回饋條件而被廢標，公司錯失約兩千億元潛在獲利。 面對困境，他推動改革與創新，從2012年雲宇宙都市更新案之主管單位沒興趣爭取更都獎勵時，孤獨推動突破萬難，終取得都更成效未來將帶來200億元獲利，到2016年孤獨的推動導入即時影音指揮中心，他致力於建構「無所不知、無遠弗屆、鉅細靡遺、全盤掌握」的跨國營運能力。另於2022年建構四大利潤中心，逐步為公司奠定長期競爭基礎。 1997年至2019年間，公司向金融機構融資，沈主席被要求擔任連帶保證人，卻從未收取任何保證費用，累計金額超過六億元。他始終以公司為念，挺身承擔，為同仁謀求未來、為中工開創新局。 中華工程的每一座橋樑、每一條捷運線、每一個港埠、每一項機場工程，乃至於都市更新與智慧建築的每一步成就，都是我們共同努力的見證。風雨之中，我們互相扶持；艱困之際，我們相濡以沫。 正因如此，近年公司逐步扭轉頹勢，市場重新給予肯定；這份成果，屬於每一位在工地、在辦公室、在設計圖前默默付出的你我。 而今，有勢力以禿鷹般的短視手段試圖奪取公司經營權，他們只見利益，不見傳承；只求快速獲利，不顧員工生計與技術尊嚴。若放任其得逞，將帶來裁員減薪、削弱福利、斷送我們多年經營的技術與信譽。這不是抽象的恐懼，而是我們每一個家庭可能承受的現實。 我們不能沉默，亦不能退縮。中華工程屬於每一位願意為它付出汗水的同仁。此刻比任何時候都更需要團結：堅定支持現有團隊，捍衛公司治理與專業自主；守護同仁權益，拒絕短視掠奪；用行動、用聲音、用信念，讓世界看見我們守護中華工程的決心。 沈主席以行動展現對中工的熱愛，為中工投資京華城資金獲利回收而受柯P案影響身陷囹圄，他仍選擇堅守誠信與道義，為公司承擔風險、爭取生機。 這份信念，值得我們所有人致敬與延續。 沈主席以其一生向我們示範何為責任與奉獻。當困境來臨，他以人格承擔風險、以行動爭取生機，那是一種信念，也是一盞燈，照亮我們前行的路。 今天，我們要以同樣的勇氣與堅守回應這份付出一一不是為了個人名利，而是為了這個曾經撐起無數家庭、承載無數夢想的集體。 各位同仁，歷史在等待我們書寫下一頁。讓我們以堅定不移的團結與溫暖的信念站在一起，為中華工程守住尊嚴、守住希望、守住未來。當我們共同努力，這個家的名字將繼續在亞洲以至世界的建設史上閃耀；當我們相互扶持，工程的精神也將世代傳承、永續創新。 請記住：我們不是孤單的個體，我們是中華工程。讓我們攜手向前，為自己、為家人、為這家公司，守護那份值得驕傲的傳承。 讓「中華」之名廣布亞洲，讓「工程」之魂持續創新。 中華工程股份有限公司 董事長 周志明 敬啟 2025年11月3日