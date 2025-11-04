亞德客上月營收跳年增17%
氣動元件龍頭亞德客（1590）公布10月合併營收26.97億元、年增17.1%；累計今年前十月合併營收279.91億元、年增10.5%，單月及累計都創同期新高。亞德客表示，市場需求逐步回溫，對2025年展望較先前看法更樂觀。
亞德客指出，10月接單金額持續大於出貨金額，且接單及出貨均優於預期，10月來自電池行業、汽車行業及電子行業均有較好的出貨。
由於10月長假，工作天數減少，但單日平均出貨額較上個月提升17%，愈來愈多客戶對未來需求持正面看法，驗證公司對氣動產業及市場需求已逐步回溫的預測。
亞德客稍早在法說會表示，10月出貨優於預期，決定上調今年集團整體業績成長幅度至十位數中段區間（約15%），預期2026年氣動元件市況優於今年，電子設備、電池、車用等應用業績可持續成長。
展望產品主要應用，亞德客指出，預期今年電子設備應用出貨成長近10%，2026年相關應用出貨再成長10%。電池產業應用方面，隨著中國大陸政策持續推動，預期明年相關應用業績成長幅度可到雙位數百分比，明年車用相關業績成長雙也是位數百分比。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言