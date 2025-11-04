快訊

中央公布非洲豬瘟疫調 醫嗆「有說等於沒說」怒批這人最離譜

立院修法納災害天氣…「高溫假」有望！但不會像颱風放整天

吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

好食好事加速器助攻新創 大打國際盃

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

好食好事加速器自2024年起協助台灣食農新創拓展至東南亞等海外市場，讓台灣食農新創的潛力與韌性得以走向國際舞台，並從國際市場中獲取寶貴的經驗與啟發。

今年「好食好事Demo Day」中，有來自新加坡日本的三家食農科技新創團隊登台分享，帶來第一手的海外新創發展趨勢。

新加坡新創Forte Biotech研發出核心產品「快速蝦類疾病檢測系統」，利用 LAMP／PCR技術為核心，50分鐘內可準確檢測白斑症病毒（WSSV）、肝胰腺微孢子蟲（EHP）等常見蝦病，克服蝦農面對檢驗高費用又耗時的痛點。

新加坡新創Frass則以「剩食再生飼料」為核心，透過酵素水解與生物發酵技術，每日可將高達500公斤剩食轉化為高蛋白、低成本、能常溫保存兩年的動物飼料，低耗能的過程減少碳排，並有助循環農業，也解決畜牧業飼料價格高漲與糧食浪費問題。

日本的Cool Innovation冷鏈物流端出解方，「低溫，高濕，無化學」氣態加濕冷藏技術，在不需特殊包裝情況下，成功將蔬果保鮮期延長十倍，解決食物運送與保存過程中造成的食物浪費問題。

好食好事基金會執行長林薇真表示，台灣的食農新創在供應鏈及創新領域擁有競爭優勢，尤其是在東南亞市場。

此外，透過食品這個文化載體，台灣的新創更有機會進軍北美及日本市場，開拓更多國際合作機會。

好食好事加速器今年將帶領四家新創團隊前往新加坡參展。

林薇真表示，新加坡是東南亞重要樞紐，參展企業能接觸當地及東南亞的投資人，並尋找更多創業夥伴，幫助新創企業擴大市場機會，促進國際化發展。

東南亞 新加坡 日本

延伸閱讀

20歲女與男網友開房…完事後索6倍報酬被拒 報假案稱遭性侵下場慘

京企自動駕駛 加速駛向全球

當AI進入食農產業 好食好事新創展會 揭示科技如何成為新供應鏈語言

亞翔、川湖 選逾三個月

相關新聞

寶佳大買中工 奪一成股權…中工控有心人士覬覦經營權

寶佳集團旗下堡新投資突襲中工，已經掌握逾一成股權；中工昨（3）日控訴，寶佳集團以禿鷹掠奪方式、短時間內大量取得公司股權，...

創新論壇11月26日登場／AI 驅動 智慧應用新革命

全球企業加速邁向數位轉型，並透過擁抱AI工具提升營運韌性，AI工具已從輔助、協作，朝AI代理（AI Agent）邁進，不...

中工營運轉強 具吸引力

寶佳集團旗下堡新投資傳出大買中工股權逾10%，消息一出引發市場關注，中工好在哪裡，讓寶佳集團積極買進？

政策補助刺激買氣 車市報捷 10月掛牌量年月雙增

國內車市10月銷售傳捷報，受惠於政府新增貨物稅補助政策，刺激市場需求並帶動買氣，單月總市場掛牌量為3.45萬輛，月增7%...

好食好事加速器 力挺食農

好食好事加速器日前主辦年度盛事「第八屆2025好食好事Demo Day」，今年匯聚來自台灣、日本、新加坡的食農新創，共計...

好食好事加速器助攻新創 大打國際盃

好食好事加速器自2024年起協助台灣食農新創拓展至東南亞等海外市場，讓台灣食農新創的潛力與韌性得以走向國際舞台，並從國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。