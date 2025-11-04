好食好事加速器助攻新創 大打國際盃

好食好事加速器自2024年起協助台灣食農新創拓展至東南亞等海外市場，讓台灣食農新創的潛力與韌性得以走向國際舞台，並從國際市場中獲取寶貴的經驗與啟發。

今年「好食好事Demo Day」中，有來自新加坡和日本的三家食農科技新創團隊登台分享，帶來第一手的海外新創發展趨勢。

新加坡新創Forte Biotech研發出核心產品「快速蝦類疾病檢測系統」，利用 LAMP／PCR技術為核心，50分鐘內可準確檢測白斑症病毒（WSSV）、肝胰腺微孢子蟲（EHP）等常見蝦病，克服蝦農面對檢驗高費用又耗時的痛點。

新加坡新創Frass則以「剩食再生飼料」為核心，透過酵素水解與生物發酵技術，每日可將高達500公斤剩食轉化為高蛋白、低成本、能常溫保存兩年的動物飼料，低耗能的過程減少碳排，並有助循環農業，也解決畜牧業飼料價格高漲與糧食浪費問題。

日本的Cool Innovation冷鏈物流端出解方，「低溫，高濕，無化學」氣態加濕冷藏技術，在不需特殊包裝情況下，成功將蔬果保鮮期延長十倍，解決食物運送與保存過程中造成的食物浪費問題。

好食好事基金會執行長林薇真表示，台灣的食農新創在供應鏈及創新領域擁有競爭優勢，尤其是在東南亞市場。

此外，透過食品這個文化載體，台灣的新創更有機會進軍北美及日本市場，開拓更多國際合作機會。

好食好事加速器今年將帶領四家新創團隊前往新加坡參展。

林薇真表示，新加坡是東南亞重要樞紐，參展企業能接觸當地及東南亞的投資人，並尋找更多創業夥伴，幫助新創企業擴大市場機會，促進國際化發展。