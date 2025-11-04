好食好事加速器 力挺食農

好食好事加速器日前主辦年度盛事「第八屆2025好食好事Demo Day」，今年匯聚來自台灣、日本、新加坡的食農新創，共計有14家入選團隊登台發表，闡述運用科技與創意勾勒出食農產業未來藍圖，打開價值鏈新篇章。

好食好事基金會是頂新和德基金2017年捐助成立。好食好事作為台灣唯一專注於食農科技的新創加速器，已輔導78家新創團隊，達成92%高存活率與22.6億元資本額。今年好食好事攜手「味全食品」及「大拙匠人」二家企業，以ESG產業共好、開拓大型通路及進軍海外市場目標，助力新創團隊串接多元機會。

今年的新創發表持續接軌全球食農產業轉型與永續發展的脈動，橫跨「食農科技」、「AI供應鏈」、「飲食創新」三大領域，展現從產地到餐桌的全方位革新視角，也反應好食好事加速器今年工作的兩大主軸， 透過科技推動食農產業升級與飲食創新發展。

好食好事基金會執行長林薇真指出，今年好食好事Demo Day的核心宗旨是「垂直加速」，希望能夠從食農產業鏈的上游、中游到下游，幫助新創團隊找到合作夥伴，同時與企業建立深度合作關係。她強調，這樣的加速模式可以協助新創團隊在各個階段找到有價值的夥伴，並透過合作來解決市場上的痛點。

在AI方面，林薇真表示，好食好事專注於產業AI，這與一般人對AI的認知有所不同，主要的策略是深入整個供應鏈，尋找可以解決痛點的AI解決方案，並幫助業界找到合適的技術應用。

為加速新創團隊鏈結市場與國際資源，今年好食好事攜手「味全」與「大拙匠人」兩大企業，以加速器業師身分共同打造全新輔導計畫。以味全為例，雙方合作推動ESG產業共好，為團隊產品開拓全新市場通路。「大拙匠人」則以食品製造與大型通路經驗，擔任「日日好食」及「阿勇家餐飲」業師，從製程優化、海外市場布局到IP聯名策略，全方位協助團隊品牌升級。