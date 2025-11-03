趨勢觀察／半導體雙聚落 台灣準備好了嗎？

因推出第一片在美國製造的Blackwell晶圓，10月17日輝達與台積電在亞利桑那廠共同舉辦慶祝會。這些晶圓日後仍須運回台灣進行後段的先進封裝與測試，因而，多數評論皆認為僅有象徵性意義。

但事實上，它有著高度重要意涵：首先，Blackwell是輝達下一代AI的GPU架構，採用台積電4奈米製程，性能、能效、AI推理能力都是業界之最，是輝達最先進的產品。其次，台積電Fab 21廠不僅良率和品質可媲美台灣，且成本可能僅比台灣廠高10%左右；這顯示該公司已具備全球布局實質能力。第三，黃仁勳形容這是「歷史性的時刻」，是美國近代歷史上最重要的一款AI晶片首度在美國本土由台積電最先進的晶圓廠所製造，寫下新的里程碑。

若進一步思考，依此進程持續推進，若干年後恐對未來的產業競爭與地緣政治態勢帶來重大影響：

一、從輝達角度來看：能在美國本土做出最先進產品，不管是對輝達在企業、政府、國防，或甚至AI資本市場，都顯現出在製造層面的更高自主性，也代表其供應鏈韌性大幅提升。

這意味著，輝達將逐步實現對川普政府「落實美國製造」的承諾，開始把極為關鍵的晶片製造（目前是前段製程），從完全依賴台灣逐步轉向美國，展現出其戰略性優勢。

二、從台積電角度來看：若該公司承諾川普政府的1,650億美元計畫陸續完成建設，2奈米以及更先進製程產能將有約30%來自美國製造，屆時亞利桑那大園區將成為在美國獨立運轉的先進半導體製造聚落。

亦即，台積電將更能滿足美國政府、國防、重要客戶對「可信賴製造」的需求，並增強在此類應用領域的競爭基礎。

三、從美國本土角度來看：以台積電的營運現況，量產輝達Blackwell僅是其一，包括蘋果、超微等公司的晶圓產品也已進入量產程序。換言之，在美國市場所需的高階晶片產品，已開始逐步由亞利桑那廠承擔起重責大任。

長期以來，美國在晶片製造領域高度依賴東亞地區，隨著台積電在美先進製造產能逐步開出，降低了晶片長途運輸中斷的風險，確保美國在AI時代的戰略主導權，並將促使美國進入另一嶄新時代。

四、對我國的影響：依行政院副院長鄭麗君的說明，我國對美關稅談判提出「台灣模式」，將在美共同打造產業聚落；此外，蕭副總統接受加拿大媒體專訪也明確表示：「我們已承諾在美國進行投資，不僅是台積電，還包括廣大的生態系其他部分，從供應商到設計商，乃至其他晶片製造公司」。

換言之，在談判壓力下，我國協助美建立完整的「半導體產業生態系」似乎已箭在弦上，不得不發。因而，量產輝達Blackwell晶圓僅是個開端，若干年後因台商的積極投入，極可能在地表形成兩個堅實的半導體產業製造聚落。這些發展會不會弱化台灣本身在半導體領域的未來地緣政治戰略地位？政府恐須投入更多資源，進行完整且細膩的探究與分析。

在上述說明下，以下兩點建議：

首先，半導體產業是我國家根基。因而，在後續台美關稅談判中，我方必得堅守底線，千萬不要被談判話術所迷惑。

其次，產業均衡發展議題向來為國家所重視，在現今高度動盪時代，更凸顯其迫切與重要性。我國政府應借鏡美國「再工業化」的決心與意志，在半導體產業的強勢基礎下，促進其他戰略產業的高度發展。相信這也是值得政府深思的重要課題。