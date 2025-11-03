商業興觀點／低碳+智慧 製造業迎雙軸革命

快訊

經濟日報／ 林嘉瀚（商研院國際數位商業研究所研究員）

疫情的衝擊打亂了全球供應鏈，再加上更嚴峻的長期威脅來自氣候變遷與國際淨零碳排趨勢背景下，愈來愈多企業從被動遵守法規，轉為主動培養低碳文化。透過導入ISO 14001與能源管理系統，配合數據化的能源與碳足跡追蹤，企業能明確掌握環境影響，同時以內部教育將永續理念植入員工日常。當低碳化思維滲入企業基因，便不僅是環境責任的履行，也是國際市場上的競爭籌碼。

智慧工廠：從IIoT到區塊鏈的全面升級

智慧化則是聯手低碳化推動製造業轉型的另一條軸線。工業物聯網（IIoT）讓生產線狀況透明化，人工智慧與大數據分析能即時優化排程、預測設備維護時間，減少突發停機損失。增材製造（3D列印）降低材料浪費並支持循環經濟。

效益加乘：降低製造成本、提升生產效率、塑造公司形象

低碳與智慧化並行帶來的好處顯而易見。能源效率提高不僅降低營運成本，也減少碳稅負擔；數位監控與自動化提升了生產品質與交付速度，減少人為錯誤及不良率

這些成果不僅符合嚴格的國際ESG規範，更有助於獲得全球綠色供應鏈的合作機會。同時，智慧工廠的彈性化生產，使企業能更靈活地因應訂單變化，開發多元化的新產品與商業模式。

挑戰瓶頸：資金、技術與人才缺口

製造轉型雖然是好的，卻不是一個簡單的改善方法。對多數中小企業而言，先期建置智慧化與低碳化系統的成本偏高，且技術門檻複雜。此外，市場上同時具備環保管理與數據分析專長的人才並不多，跨部門協作困難、生產系統與庫存管理之系統整合更是常見痛點。

若製造端與資訊端不能緊密配合，新技術可能無法落地成為實際效益，反而淪為紙上談兵。

未來關鍵：國際接軌與永續生態

值得注意的是，這場革命不僅重塑了生產模式，也改變了傳統工作型態。紅外線篩選、遠距監控、雲端管理等技術，讓企業同時掌握多條產線生產狀況、品管流程等相關製程，既可提升生產效率、降低不良率與碳排放量，也可以把生產管理、庫存管理、以及財務管理做即時性整合。

未來台灣若能在政策支持下結合技術創新，並推動標準化並與國際接軌，就有望塑造出具韌性的永續製造生態圈，在低碳化與智慧化的浪潮中保持領先地位。

筆者多次實際走訪各地工廠並盤查企業碳足跡，看見不少企業從一開始的不知所措，到逐漸建立有效的能源監控、碳管理流程，其中有技術的導入，也有文化的轉變，深刻體會到台灣本土企業在落實低碳與智慧化過程中的點滴與挑戰。

每次進行企業碳盤查，都是企業重新自我審視、發現隱藏能源浪費、激發創新改善方案的機會。無論企業規模大小，只要有效地善用地方資源與數位工具，台灣企業不僅可以達到碳減量目標，更能用綠色競爭力在國際市場開創新局勢。

