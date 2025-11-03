數位沛方／企業救火 搞清輕重緩急

做為顧問，遇到企業找上門時，不外乎兩種狀況：一是要定期進行培訓，在平時就養成團隊能力，而另一種狀況，則是團隊已經遇到瓶頸，需要外部顧問盡快協助救火。而當原因是後者時，最常見到的是「一堆問題同時浮上檯面」，包括網站轉換率太低、廣告點擊不理想、會員流失高、內容產製太慢、電商後台資料亂成一團等。

這些事情如果個別獨立看，每一項其實都很重要，但如果全部都想做，結果往往是「什麼都做了一點，什麼都沒做好」。這時候，最關鍵的能力不是行銷知識有多強，而是做好「輕重緩急的排序」：要先搞清楚什麼應該先動、什麼可以稍後、什麼甚至不用動。

建議可以用以下三個方面來看：

一、先看「影響力×可行性」

我會建議企業可以用一個簡單判斷矩陣來幫助分析，用影響高低及可行性高低來區隔，看到的就會是：高影響、高可行／代表應該要立刻採取行動。高影響、低可行／可以拆解成小步驟，將可行的環節先整理出來。

低影響、高可行／如果時間或人力有餘裕，可以快速進行，但不要投太多資源，重點在於讓團隊有一些即刻的成就感。低影響、低可行／可以暫時忽略。

這套原則聽起來基本，卻是最實際的。例如，你想提升廣告成效，但根本問題其實是「網站結帳頁面離開率高」。這時再怎麼優化廣告素材跟文案，都只是治標不治本。網站本身的體驗（高影響、高可行）應該優先於廣告調整（中影響、高可行）。

二、再看「關聯性」

有時候一項改善會牽動另一項結果。例如有家電商品牌，原本把「重新設計首頁」排在第一優先，因為他們覺得版面老舊，所以才會沒人買東西。但後來我們分析發現，進到首頁的人流不到整體的5%，真正影響營收的，是產品頁本身的說明介紹與結帳流程的順暢度。

所以，重點不是誰看起來最明顯就先進行調整，而是誰對整體流程的連鎖影響最大，就該從那邊進行改善。

三、最後看「資源配置」

每個團隊都有限制：人力、時間、預算。與其想著「要不要做」，更該問「我們能做到哪個程度」，我在不同的企業中，看過有的團隊可以有六、七個人同時搞定一個網站的內容跟行銷操作，但也看過企業是一個員工就得包辦所有事情，這時候我會建議把改善項目分三層：

1.立即執行層：一個月內可完成且看到一定程度效果。

2.中期優化層：三個月內可測得明顯的成效。

3.長期改造層：六個月以上、需跨部門協作。

建立這樣的時間分層概念，能讓團隊不易陷入「想做的很多、但做不完」的焦慮。

無論是行銷還是企業整體的優化，它都不是一條線性路徑，而是一個循環。優秀的團隊不是什麼都會做，而是知道什麼先做、什麼後做、什麼暫時不做，因為只有這樣，才能讓團隊把資源做有效的集中，發揮最好的效果。