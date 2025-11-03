行政治理／臺灣碳權交易所總經理陳脩文 充分授權 開放多元

快訊

經濟日報／ 何佩儒
碳交所總經理陳脩文。記者黃義書／攝影
碳交所總經理陳脩文。記者黃義書／攝影

成立滿兩年的臺灣碳權交易所，9月迎來新任總經理陳脩文，看似中性的名字，其實是一位優雅俐落的女性總經理。碳交所在前任總經理田建中任內，成功建立碳權交易平台，開啟國際及國內碳權交易。

促進國際合作

陳脩文表示，目前最重要的任務是配合環境部政策，建立總量管制與交易機制ETS（Emission Trading System），而她將以「充分授權、維持開放多元」的原則，繼續帶領碳交所團隊前行。

陳脩文指出，碳交所很像是一個大集團內的小新創，是個很扁平的組織，除了初期成立時，以資訊與金融背景的成員為主，隨國際的自然碳匯趨勢，近來也加入了具有自然森林背景的同仁。這樣的團隊很像AI團隊，「必須敏捷又要創新」，因為碳交所目前的任務，其實都沒有前例可依循。

今年6月，碳交所與歐盟排放交易機制（EU ETS）最核心的交易平台—歐洲能源交易所（EEX），在德國萊比錫總部簽署合作備忘錄（MOU），期望借重EEX營運EU ETS市場的成功經驗，助力TW ETS市場的建構與運作。

除了ETS是碳交所接下來重中之重的任務，去年COP29在推動《巴黎協定》第6條的實施目標方面取得進展，除建立國家間的碳交易機制，第6.4條確立全球統一的碳信用市場機制，並允許非締約國參與全球碳市場，促進更廣泛合作，將可帶動碳交所國際碳權的商品更加多元，可引入更多元的國際碳權，以及更多的國際合作，這也是陳脩文的任務之一。面對碳權議題一度因為國際大廠力推而炒得火熱，但在美國總統川普上任後，宣布退出巴黎氣候協定，也讓市場擔憂各國的淨零目標是否生變，進而影響企業減碳意願及碳權交易。

推動自然碳匯

對此陳脩文認為，就目前的觀察確實有輕微影響，但大方向並沒有改變，其中美國退出巴黎氣候協定在明年1月生效，但美國並未撤銷已提交的NDC（國家自定貢獻）文件，後續仍要觀察。

再者，觀察財星500大企業近年對淨零的承諾或倡議，透過使用碳權的比率仍是處於增加，至於在推動碳權屬於先驅者的歐盟，則是持續推動未受影響。長遠來看，全球推動淨零的腳步並不會因此停下，大型企業要求供應鏈做到碳中和的規劃也沒有改變，只是時程上可能會稍微調整。

因應自然碳匯有綠碳（如森林）、黃碳（如土壤）、藍碳（如紅樹林），一般人熟知綠碳，部分企業投入藍碳，但土壤也有很大的潛力。證交所日前因此推動「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」，在宜蘭與雲林啟動森林與土壤碳匯專案，結合碳權開發、生態調查、社區參與及地方創生，為業者提供自然碳匯示範案例，碳交所在其中也扮演關鍵角色。

由於陳脩文過去在證交所任職於公司治理部門，對企業在永續或ESG規劃上相當熟悉，因此也會將與產業界溝通時所掌握到的訊息，分享給碳交所的同仁，讓同仁在國際碳權的挑選與引進上，更貼近企業的需求，並持續進行教育推廣，滿足企業對「綠領人才」的需求。

