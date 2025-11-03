聽新聞
與寶佳經營權攻防戰升溫！中工董座周志明發內部信「出師表」動員員工
中華工程（2515）與寶佳集團的經營權攻防戰熱度再上一層樓。中工董事長周志明以「出師表」為題，向全體員工發出內部信，形容這場爭奪戰「不僅是一場經營權之爭，更是一場關乎中華工程未來命運的關鍵戰役」，呼籲員工團結一致，「堅定支持現有團隊，捍衛公司治理與專業自主」。
中工今日（3）傍晚發出聲明，指控全台推案量最大的建商寶佳集團旗下堡新投資，以「禿鷹掠奪」方式短時間內買進中工股票，持股已逾一成，引發市場譁然。
周志明發出的信件內容回顧公司歷經威京集團主席沈慶京接手後的艱困重建、填海造地與紓困過程，強調中工靠技術與誠信撐過風雨，如今卻面臨外部勢力奪權挑戰。周志明直言，「他們只見利益、不見傳承；只求快速獲利、不顧員工生計與技術尊嚴」，若讓其得逞，恐造成裁員減薪、削弱福利。
周志明並提到，威京集團主席沈慶京雖因「柯P案」身陷囹圄，仍堅守誠信與道義，盼全體員工以同樣的勇氣守護公司。他更強調，「我們不是孤單的個體，我們是中華工程，讓我們攜手向前，為自己、為家人、為這家公司，守護那份值得驕傲的傳承。」中工表示，將依法維護公司治理與利害關係人權益，目前營運一切正常。
