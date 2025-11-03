科技領航！「世界無人機足球錦標賽」台灣代表隊授旗

科技領航，為國爭光！「2025FAI世界無人機足球錦標賽」台灣代表隊，3日在台中日月千禧酒店舉行授旗典禮。這支被譽為「空中F1」的菁英戰隊，由來自全台、年齡橫跨國小至高中的年輕飛手組成，展現台灣次世代科技運動的實力與熱情。

典禮在莊嚴與熱烈交織的氛圍中進行，台中市政府代表、中華民國飛行運動總會秘書長朱海鵬及中華民國航模協會理事長陳正峰都到場，見證戰旗交接時刻。

當戰隊正式接下象徵榮耀與使命的戰旗，全場響起熱烈掌聲，飛手們齊聲高呼口號，氣勢磅礡，宣示即將代表台灣前進上海參加全球首屆「世界無人機足球錦標賽(WDSC)」，全力爭取最高榮耀。

朱海鵬表示，這不僅是台灣體育界的新篇章，更是我國在STEAM教育、新興科技、運動競技領域實力的國際級展現。

立法委員廖偉翔、羅廷瑋也到場力挺，為選手「催滿油門」。廖偉翔表示，日韓都在衝，台灣不能落後！他強調，台灣擁有完整的晶片產業鏈，結合STEAM教育是絕對優勢。他強力要求運動部必須正視，成立「科技經濟類別」，並與教育部聯手在中小學全面推廣。

「你們放膽去飛，我們做最強後盾！」羅廷瑋也承諾，此次出國已呈報中華奧林匹克委員會認可代表中華台北出戰，行政機關必須重視。他表示，將在中央與地方爭取更多資源，讓世界看見台灣的硬實力。

無人機足球(Drone Soccer)結合了飛行技術、團隊戰術、電子工程、機械材料與結構設計，以快節奏、高強度競賽著稱，被譽為「空中的F1賽事」，已成為全球最受矚目的新興科技運動之一。

選手們操控著球形無人機，在空中進行即時攻防、精準飛行、高速衝撞，最後將球送入門框得分，極度考驗選手的反應速度、空間感與團隊默契。台灣代表隊歷經多次選拔與集訓，將以最佳狀態迎戰來自世界各國的勁旅，為國爭光。

世界無人機足球錦標賽，是國際航空運動聯合會(FAI)獲得「國際奧委會(IOC)」官方正式認證的全球空中運動唯一管理機構。此次賽事將於11月15日至18日在上海體育館展開，3日在台中日月千禧酒店舉行授旗典禮，將代表台灣參與此次無人機足球錦標賽盛事。

親自領軍的無人機足球委員長陳啟文說，本屆世界無人機足球錦標賽，選手們將挑戰F9A-A與F9A-B兩大級別，團隊中將由高中生負責複雜的戰術設計與維修工程，國中﹑小選手則展現出靈活敏捷的飛行操作。

他們不僅是選手，更是工程師、戰術家和飛行員的結合體，應變不同級別的戰術變化，不僅要讓世界看見台灣科技的硬實力，結合參與選手的軟實力，相信中華台北代表隊肯定能飛出絕好成績。