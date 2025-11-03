快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
世界先進位於新竹的總部。圖／世界提供
世界先進位於新竹的總部。圖／世界提供

世界先進（5347）今日公告董事會拍板12吋廠與8吋資本支出逾260億元，其中約82%用於12吋機器設備及相關廠務設備，其餘則用於8吋機設備及相關廠務設備。

世界表示，今年資本支出主要因應公司業務成長需要供生產，其中約213.16億元用於12吋機器設備及相關廠務設備；另47.33億元用於8吋機器設備及相關廠務設備。

世界首座12座廠設於新加坡，與恩智浦合資VSMC進行投資興建，公司表示目前的的12吋廠興建進展順利，規畫本季移入機台設備，明年下半年產出樣品給客戶進行驗證，2027年第1季量產，公司希望可能進度能提前。

世界預計明日舉行法說會，公布第3季財報及本季展望。

資本支出 財報 世界先進

相關新聞

遭寶佳狙擊？中華工程怒批禿鷹掠奪、保留法律行動

陶朱隱園日前賣出第一戶，帶動中華工程（2515）股價上周大漲，不過，中工今（3）日發出聲明，指出寶佳集團成員堡新投資股份...

泰山前董座詹岳霖進軍寵物食品 談泰山賣掉金雞母全家股權：so stupid

泰山前董事長詹岳霖與遠洋漁業大亨隆順漁業集團第二代王志遠共同投資，創立「愛貓一生」品牌，主打杯裝貓咪濕食，位於屏東的廠房...

與寶佳經營權攻防戰升溫！中工董座周志明發內部信「出師表」動員員工

中華工程（2515）與寶佳集團的經營權攻防戰熱度再上一層樓。中工董事長周志明以「出師表」為題，向全體員工發出內部信，形容...

科技領航！「世界無人機足球錦標賽」台灣代表隊授旗

科技領航，為國爭光！「2025FAI世界無人機足球錦標賽」台灣代表隊，3日在台中日月千禧酒店舉行授旗典禮。這支被譽為「空...

世界先進董事會核定今年資本支出達260億元 八成用於12吋廠投資

世界先進（5347）今日公告董事會拍板12吋廠與8吋資本支出逾260億元，其中約82%用於12吋機器設備及相關廠務設備，...

何英圻喊Coupang將挑戰momo、零售終局戰開啟 搶「零售的絕對龍頭」

近期電商大檔期雙11登場，台灣電商教父、91APP*-KY（6741）董事長何英圻3日在91APP基金會部落格「台灣電商...

