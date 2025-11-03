聽新聞
世界先進董事會核定今年資本支出達260億元 八成用於12吋廠投資
世界先進（5347）今日公告董事會拍板12吋廠與8吋資本支出逾260億元，其中約82%用於12吋機器設備及相關廠務設備，其餘則用於8吋機設備及相關廠務設備。
世界表示，今年資本支出主要因應公司業務成長需要供生產，其中約213.16億元用於12吋機器設備及相關廠務設備；另47.33億元用於8吋機器設備及相關廠務設備。
世界首座12座廠設於新加坡，與恩智浦合資VSMC進行投資興建，公司表示目前的的12吋廠興建進展順利，規畫本季移入機台設備，明年下半年產出樣品給客戶進行驗證，2027年第1季量產，公司希望可能進度能提前。
世界預計明日舉行法說會，公布第3季財報及本季展望。
