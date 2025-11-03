何英圻喊Coupang將挑戰momo、零售終局戰開啟 搶「零售的絕對龍頭」

近期電商大檔期雙11登場，台灣電商教父、91APP*-KY（6741）董事長何英圻3日在91APP基金會部落格「台灣電商史專欄」，發表「台灣B2C電商第五次大戰，揭零售終局戰序幕」一文，認為台灣電商從2018年以來進入第五次大戰，揭開「零售終局戰」序幕。他指出，今年來自境外的Coupang酷澎將超越網路家庭PChome，成為市場第二，劍指龍頭momo富邦媒（8454），今年的雙11是雙強非常重要的決戰時間點。

何英圻在電商領域有長達30年資歷，2024年初就指出，2023年雙11檔期Coupang酷澎訂單數超越PChome，預言Coupang酷澎2024年單月表現有望超越PChome；現在斷言Coupang酷澎已超越PChome，挑戰momo富邦媒的台灣霸主地位。在統一（1216）也以OMO（線上整合線下）模式登場，具備超商通路與物流高門檻，又投資Yahoo與PChome，具備「線上+線下+通路」，認為第五次大戰「未來要競爭的，是零售的絕對龍頭，而不僅僅是電商的霸主而已」。

他回顧近30年B2C電商戰爭史，認為從拍賣王的偶然登頂，到PChome兩度稱王，再到Yahoo!奇摩的流量盛世與momo的全面制霸，每一個王朝的傾覆，都源於「對核心戰場的失焦」。預期「單一業者GMV 2,000億」或許就是一個關鍵的「穩定門檻」。達到這個規模的業者，才能建立起難以撼動的護城河。

何英圻在文章中指出，台灣電商進入第五次大戰（從2018年至今）：代表作是富邦媒連兩年1,000億元以上營收，創歷史新高。他認為，「momo的崛起，是專注與積累的勝利。它承襲電視購物時期對女性消費者與非3C品類的深刻理解，開闢另一條康莊大道。疫情期間，宅經濟爆發成為momo業績的超級催化劑，使其年度GMV（商品交易總額）從500億元，一舉躍升突破至1000億元的驚人規模（2022年），將PChome遠拋在後」。

他表示，王座從來就不好坐穩。momo也開始出現類似前代霸主的「分兵」跡象，如推出mo店+、發展RMN（零售媒體聯播網）廣告業務等。引發內部對於核心流量該如何分配的衝突，「這與當年Yahoo!奇摩購物中心分兵超級商城所遇到的困境如出一轍。」

他指出，有兩股前所未有的強大力量正從外部叩關，宣告第五次大戰的格局將遠比以往複雜。「首先是Coupang 酷澎以『非台灣思維』的打法，2023年再次兇猛進場以超過百億新台幣的直接投資，專注於快消品等高頻次購買的品類，並以『火箭速配』的極致物流體驗，直接挑戰momo與PChome的核心競爭力。Coupang的目標只有一個，且清晰而專注，就是成為台灣B2C電商龍頭。不計成本的市場擴張策略，在2025上半年已展現三位數超高速成長的年成長率，預估2025年將挑戰500億元的GMV，對千億業績規模的momo造成影響，2025年上半年開始微幅衰退。」

何英圻指出，今年Coupang酷澎將超越PChome，成為市場第二，劍指龍頭momo。今年的雙11，將會是雙強非常重要的決戰時間點。2023年底他已預期「這次B2C大戰，將會是台灣電商史上，耗費資源最巨大，沒有人預見會發生的史詩級大戰，最慢會在2025年爆發。」當初有很多人認為他言過其實，如今市場正往這個趨勢加速狂奔，無法回頭。

他指出「然而，下一章的標題，已不再是單純的『電商大戰』，而是『台灣零售終局之戰』。戰場的邊界正在模糊，線上與線下的區隔已失去意義。未來的競爭，是momo的電商王國，對抗Coupang國際資本的閃電戰，再對抗統一集團「線上+線下+物流」的生態系戰爭。未來要競爭的，是零售的絕對龍頭，而不僅僅是電商的霸主而已，未來零售也不應再區分為實體與電商，因為消費者並不會如此區分。這個零售排行戰，是不分線上線下，不分實體與電商，是絕對業績的零售排行賽。」

何英圻專欄「台灣B2C電商第五次大戰，揭零售終局戰序幕」全文：https://91app.org.tw/blog/b2c-final-five-battle/