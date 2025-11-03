10月移轉棟數月增6%、「有築底跡象」 全年交易量恐陷26萬棟保衛戰

根據六都地政局公布建物買賣移轉棟數資料，10月六都建物買賣移轉棟數1.7萬棟，年減幅度達14%、不過月增6%，全年移轉恐怕陷入26萬棟保衛戰，不過近月市場交易狀況與移轉棟數都未再持續下探，頗有築底跡象，長期還是看政策是否放寬。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，股市衝上2.8萬點，對於房市氛圍雖偏向正面，但過去一段時間房價漲多，加上政策仍偏向房貸資金緊縮，房市移轉量仍偏向清淡，不過幾個月交易沒有再持續破底下探，房市有機會開始進入盤整期，接下來政策走向仍是影響房市信心的關鍵因素。

六都10月建物買賣移轉棟數1.7萬棟，年減幅度達14%，不過較上月增加6%，台北市10月建物買賣移轉棟數為1,758棟，年減22%，新北市10月4,204棟，年減僅4%且月增達14%，可能受到部分新案交屋帶動，桃園市3,240棟，年減11%，台中市3,766棟，年減8%，台南市1,527棟，年減33%，高雄市2,494棟，年減16%。

曾敬德指出，房市交易量近期有逐漸落底的跡象，雙北市表現相對穩定，畢竟現在股市2.8萬點，科技業題材眾多，對於房市也會有一定支撐，但就是過去漲太多需要時間消化漲幅，另外政策仍偏向緊縮的狀況下，房市就進入盤整階段。