控訴寶佳突襲！中工再揪疑點：去年底用人頭買股、規避申報 籲檢調來查

中工（2515）3日已收到堡新投資股份有限公司（寶佳集團成員）內部人申報作業，中工表示，堡新投資以禿鷹掠奪方式、短時間內大量取得公司股權，持股已逾一成，此舉已引發市場與公司治理之疑慮。

中工質疑，寶佳集團成員堡新投資在今年10月27日至30日，連續四天大量買進中工股票達10%以上，堡新投資資本額僅2億元（實收資本額為2千萬元），何以連續在四個交易日內耗資20億元以上、大量買進中工股票，其購股資金來源為何，值得懷疑。

根據經濟部商工登記公示資料顯示，堡新投資於2024年12月10日成立，登記地址為寶佳集團同棟大樓內，公司登記負責人鄭斯聰，亦為現任寶佳集團旗下大華建設（2530）的董事長。

寶佳集團於去年威京集團沈慶京主席遭檢方以押人取供方式偵辦，沈慶京拒絕配合違法供述之後，中工合理懷疑，寶佳集團當時受政治司法影響，趁火打劫，去年年底左右，就已利用其他自然人及法人陸續買進中工股票，藉以規避申報程序，實已違反證券交易法相關規定。

中華工程鄭重呼籲，檢調及主管機關調查堡新購股資金來源是否涉及不法。