泰山前董事長詹岳霖創「愛貓一生」 瞄準少子化商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「愛貓一生」投資近3億元的全新貓飼料工廠即將於近期投產，開始步入收割階段。業者提供
泰山（1218）前董事長詹岳霖最早擺脫兄弟鬩牆之爭，選擇自行創業，瞄準國內少子化寵物萌商機，與全球最大水產供應商之一隆順漁業一起攜手合作，新公司「愛貓一生」投資近3億元的全新貓飼料工廠即將於近期投產，開始步入收割階段。

前泰⼭企業董事長詹岳霖3年前就已經全部出清泰山持股，苦思要投資什麼樣的產業，看好養貓、愛貓的人逐年增加，瞄準年銷售達300多億元的寵物商機，投資成立「愛貓一生」，未來將採全新的銷售商業模式重塑寵物食品產業價值鏈，主攻貓主食市場，同時也會銷售貓砂、貓零食等周邊商品，隨著斥資3億餘元的屏東農業科技園區新廠今年即將完工投產，預計明年度的年營收上看3億元。

詹岳霖表示，將過去多年在品牌經營、供應鏈整合與零售通路的實務經驗發揮，打造全新的寵物食品新創品牌「愛貓⼀⽣」，以「官網直營、⼯廠直送」為核心的D2C（Direct to Consumer）模式，省略中間商分潤，直接面對會員與消費者，這樣的創新結構，使更多資源得以投⼊於更⾼品質的原料、更嚴謹的製程與更合理的價格，為台灣寵物食品市場帶來新典範。

根據台灣經濟研究院指出，2023年全台寵物食品規模達308億元，其中，貓食約136億元。詹岳霖表示：「唯有改變結構，才能改變品質。當我們去除傳統層層分潤，就能把每一分價值回饋給產品與消費者。」

除了流通創新外，詹岳霖也分享過去經營泰山的經驗，在食品安全制度改革推動，於台灣食品安全風暴期間，擔任台灣食品產業發展協會理事長，主導引進國際級SQF（Safe Quality Food）自主管理認證制度，協助當時備受質疑的GMP協會成功轉型為TQF（Taiwan Quality Food），推動台灣食品產業與國際接軌。

詹岳霖進一步表示，「愛貓⼀⽣」以貓咪主食罐為核⼼產品，研發團隊運用國際級營養配⽅標準與創新製程，成功開發出結合⾼鮮度、⾼安全與⾼適⼝性的世界級貓主食罐。同時，公司導⼊完整的資訊系統與溯源管理機制，落實源頭控管與流通⾜跡追蹤，讓每⼀項產品都能被消費者清楚驗證，實踐「從產地到貓碗」的透明安⼼承諾。

愛貓一生主要大股東為全球最大水產供應商之一隆順漁業，有最新鮮的食材原料，及先進科技的專業研發技術，以最天然的食材、最少的加⼯，做出貓咪最愛吃又最健康的食品，主打「Simple 天然取材・Love 愛貓⼀⽣・Umami 真味鮮活」是愛貓⼀⽣的品牌本質。

根據台灣經濟研究院指出，2023年全台寵物食品規模達308億元，其中，貓食約136億元。黃淑惠攝
泰山前董事長詹岳霖最早擺脫兄弟鬩牆之爭，選擇自行創業，瞄準國內年銷售300多億元的少子化寵物萌商機。黃淑惠攝
寵物 董事長 泰山 貓咪

