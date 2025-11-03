中鋼熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅等五大核心產品 取得國際認證

中鋼（2002）鋼板、熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼捲五大核心產品，取得UL EPD及The International EPD System認證，協助下游業者在綠建築認證、公共工程標案或電動車供應鏈上提升競爭優勢，展現接軌國際綠色供應鏈及綠色轉型決心。

隨著全球環境保護意識日益提升，各國產製產品「碳足跡」或相關環境資訊不僅成為客戶採購重要指標，未來並可能在國際貿易間成為非關稅貿易障礙。

EPD是因應全球暖化、氣候異常等議題所延伸出的產品資訊揭露宣告制度，主要針對產品生命周期包括原料開採、製造、運輸、使用、棄置等階段，逐一精算出對於臭氧層、酸雨、優氧化、氣候變遷等項目的影響數值，且須經由第三方獨立公正單位驗證，讓下游採購者可選擇是否購買其產品。

中鋼挑選廣泛應用於建築結構、基礎設施與綠建材領域建築用鋼，包括鋼板、熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅鋼捲，選擇應用於電動車馬達、家電與節能設備所需電磁鋼捲，近期分別接獲UL Solution及The International EPD System等二大認證平台通知，所申請的五大核心產品皆取得EPD認證。

截今中鋼除已取得14張涵蓋平板與條線等主要產品再生鋼材UL 2809認證外，近日再取得鋼板、熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼捲之EPD認證，提供建築及馬達產業客戶具環境透明度與國際公信力的鋼材選擇，協助下游業者在綠建築認證、公共工程標案或電動車供應鏈上提升競爭優勢。

同時，中鋼同步推展至棒線、電鍍鋅鋼捲及熱軋酸洗鋼捲等3項產品EPD驗證作業，預計2026年取得認證聲明書，以擴大綠色產品布局。