六都買氣探底 房市冷風未止…全年恐陷「26萬棟保衛戰」

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
六都買氣探底，房市冷風未止，全年恐陷「26萬棟保衛戰」。圖／本報資料照片
房市進入秋冬，買氣依然冷颼颼。根據六都地政局最新統計，10月六都建物買賣移轉棟數約1萬6989棟，年減14%，創2018年以來同期新低，不過較9月增加約6%，顯示市場雖仍清淡，但未再持續下探，頗有築底跡象。房仲業者預估，今年全台買賣移轉量恐將陷入「26萬棟保衛戰」。

北部房市出現分化，台北市10月移轉1758棟、年減22%，創七年同期新低；新北市逆勢上揚至4204棟、月增14%、年減僅4%，主要受新案交屋潮帶動；桃園市3240棟、年減11%；台中市3766棟、年減8%；台南市1527棟、年減33%，為2017年以來同期最低；高雄市2494棟、年減16%，為2016年以來同期新低。顯示北中部除台北市外，稍有抗跌力道、但南部明顯降溫。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，股市衝上2萬8000點，對市場信心略有提振，但房價漲多、資金緊縮，導致房市仍在盤整階段。他表示，「幾個月來成交未再破底，房市確實有築底跡象，後續關鍵在於政策是否鬆綁，若資金環境改善，有望帶動信心回溫。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則提醒，限貸問題難解，且第七波信用管制尚無鬆綁跡象，年底交屋潮將至，市場恐持續「價穩量縮」。此外，今年全台移轉量恐落在26至27萬棟區間，也因此，購屋人應審慎評估財務能力與地段條件，以免在盤整階段購入房屋卻成為負資產。

