快訊

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

台南永康擁三重大建設 東橋重劃區房市吸睛

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台南永康擁鐵路地下化、捷運藍線、砲校遷移等三個重大建設，近期都有明顯進度，使區域房市發展潛力備受關注。信義房屋提供
台南永康擁鐵路地下化、捷運藍線、砲校遷移等三個重大建設，近期都有明顯進度，使區域房市發展潛力備受關注。信義房屋提供

台南永康擁鐵路地下化捷運藍線、砲校遷移等三個重大建設，近期都有明顯進度，使區域房市發展潛力備受關注。信義房屋在地專家以地理位置分析，東橋重劃區未來受建設拉抬應最顯著，但因區域內素地已經不多，在供給量稀缺下，房價站上4字頭，買方也可能因而外溢至周邊區段。

繼南鐵地下化確定延伸至永康，台南捷運藍線綜合規劃報告10月獲行政院核定，象徵台南第一條捷運拍板定案，拚2026年底前實質動工、工期初估約6年。台南市府資料顯示，藍線全長約8.39公里，採「高架跨座式單軌系統」；北起永康大橋、南至文化中心，支線則連接仁德機廠，行經永康、東區與仁德區，沿線將設置10座車站。

而原陸軍砲兵訓練指揮部永康校區搬遷後，原基地將轉型為創意設計園區，工程分兩期推動，第一期包括台南總圖等公共設施已完工啟用，第二期區段徵收開發作業，總面積達69.03公頃，台南市地政局表示，預計2026年中，依都市計畫闢建道路、公園綠地等設施，總工期約3年半，預計2029年底完工。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，未來永康區域行政中心將移至原砲校基地，加上啟用的總圖等公共設施，人流、商機、發展性均有明顯提升；現又有捷運藍線題材，可串聯人口密集的永康、東區，搭配鐵路地下化延伸案，日後可望成為更完整的大眾運輸網絡，區域市容也會因沿線的綠化工程而有改變。而東橋重劃區鄰近大橋車站，且日後會新增康橋車站，與三大重點建設距離近，受惠應會最深。

張榮進一步指出，東橋重劃區發展至今，社區大樓屋齡普遍落在10年左右，目前成交單價已站上4字頭，三房平車總價約落在1,600萬至2,000萬，兩房平車總價約1,100萬至1,300萬，就連地上權案社區，價格也只比一般社區便宜2成左右，單價接近3字頭，顯示剛需旺盛。

張榮表示，東橋重劃區以住宅區為主，未來發展性也強，屋主本就惜售，且素地已經不多，新案也不多，要等砲校遷移後若有土地釋出，才可能出現新案。至於目前看準此區有意買進者，往周邊看屋也是選項之一，包括中山南路、舊大橋市區，仍會有2字頭的公寓及華廈，但屋齡相對較高；或是往永康車站、永大路一帶，因仍有素地，也可能有建商看準未來發展性，推出透天產品。

重劃區 捷運 鐵路地下化 房市 台南

延伸閱讀

永康砲校原址轉型創意園區 保留原生樹木打造40米林蔭大道

《嚇午4點》對面鄰居每天4點來作客 叩叩叩敲出恐懼日常

台南永康中華路突冒巨大「地下工作井」 占用車道交通塞爆

永康砲校遷出精華區釋出綠地 朱正軒呼籲打造「城市綠肺」

相關新聞

遭寶佳狙擊？中華工程怒批禿鷹掠奪、保留法律行動

陶朱隱園日前賣出第一戶，帶動中華工程（2515）股價上周大漲，不過，中工今（3）日發出聲明，指出寶佳集團成員堡新投資股份...

泰山前董座詹岳霖進軍寵物食品 談泰山賣掉金雞母全家股權：so stupid

泰山前董事長詹岳霖與遠洋漁業大亨隆順漁業集團第二代王志遠共同投資，創立「愛貓一生」品牌，主打杯裝貓咪濕食，位於屏東的廠房...

寶佳集團旗下堡新投資突襲！掌握逾一成股權 中工：覬覦經營權

中工（2515）表示，3日已收到堡新投資股份有限公司（寶佳集團成員）內部人申報作業，其以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得公司...

車位暴漲！高雄大漲75% 這縣市10年翻二倍

根據交通部統計小客車自用登記數量，截至2024年底，全台約有714萬輛自用小客車，相較於10年前成長15％，車輛變多，車...

需求回溫 10月車市登錄34511台、年月雙增

受惠於政府新增貨物稅補助政策，刺激市場需求並帶動買氣，上半年觀望之需求再次浮現，台灣汽車10月總市場登錄34511台，月...

六都買氣探底 房市冷風未止 全年恐陷「26萬棟保衛戰」

房市進入秋冬，買氣依然冷颼颼。根據六都地政局最新統計，10月六都建物買賣移轉棟數約1萬6989棟，年減14%，創2018...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。