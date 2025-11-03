驗屋市場糾紛多 國土署正研擬新檢驗參考制度

針對報導「驗屋市場亂象頻傳」，內政部國土署回應，目前建築物安全與品質，早已受《建築法》及相關技術規則嚴格規範，凡建築物在取得使用執照前，都須依設計圖說施工，並經多項勘驗程序確認結構安全、消防設備及公共衛生等均符合法規要求。至於公寓大廈的公共設施點交，也有明確的「共用部分及附屬設施設備點交表」可供檢視，保障住戶權益。

內政部強調，現行法規已針對公共安全面向訂出明確標準，但「驗屋」涉及的許多細節，實際上並不屬於建築法令範圍，多為買賣雙方在契約中約定或業界自行創設的檢驗項目，屬私權契約內容或行業慣例，並非政府能以公權力強制規範的部分。

不過，為回應社會對新屋品質要求提升，內政部建築研究所正針對超出公寓大廈管理條例範圍的「非法定公共設施項目」進行研究，研擬未來驗屋可參考的檢驗方式與合格標準，待研究成果出爐後將提供民眾參考。

內政部也提醒，部分驗屋項目屬於個別買賣契約內容，民眾應在簽約前審慎確認、避免事後爭議。