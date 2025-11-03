快訊

遭寶佳狙擊？中華工程怒批禿鷹掠奪、保留法律行動

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中工今（3）日發出聲明，指出寶佳集團成員堡新投資股份有限公司以「禿鷹掠奪」方式，在短時間內大量買進中工股票。圖為中工指標案「陶朱隱園」。圖／本報資料照片

陶朱隱園日前賣出第一戶，帶動中華工程（2515）股價上周大漲，不過，中工今（3）日發出聲明，指出寶佳集團成員堡新投資股份有限公司以「禿鷹掠奪」方式，在短時間內大量買進中工股票，目前持股已逾一成。中工強調，這樣的行為已引發市場對公司治理與經營自主的疑慮。

中工在聲明中指出，因京華城司法訴訟仍在審理階段，外部勢力與有心人士趁勢覬覦公司經營權，恐影響長期發展策略。公司強調，將依法採取必要行動，捍衛公司治理與全體利害關係人權益，並保留相關法律追訴權。

中工同時表示，企業一向秉持誠信治理與資訊透明原則，目前營運一切正常，將持續即時對外揭露資訊。業界分析指出，中工近期因「陶朱隱園」首戶成交、加上公共工程與都更案有上千億元的總額，資產價值可觀，成為市場焦點，此次寶佳入股動作勢必牽動經營權布局。

經營權

