泰山前董座詹岳霖進軍寵物食品 談泰山賣掉金雞母全家股權：so stupid

泰山前董事長詹岳霖與遠洋漁業大亨隆順漁業集團第二代王志遠共同投資，創立「愛貓一生」品牌，主打杯裝貓咪濕食，位於屏東的廠房年底即可營運。詹岳霖表示，愛貓一生有創新的營運模式，以D2C（Direct-to-Consumer）的銷售模式，跳過通路直送消費者，省去中間的分潤，可以用更好的原料，並有更具競爭力的價格。

一向愛貓的詹岳霖表示，對於這個市場一直很有興趣，2022年11月產品在食研所測試通過後就極具信心，2023年1月正式成立愛貓一生，資本額9500萬元。

詹岳霖表示，寵物食品市場規模308億元，貓食占136億元，其中更有70%是進口，而台灣只有4家業者在做貓罐頭，看好競爭對手少，加上產品並沒有過度加工，因此市場大有可為，目前雖然產品只有貓砂，但在產線投產、生產力滿載後，營收可以破3億元。

但離開泰山之後，泰山又爆發了經營權之爭，最終由龍邦拿下經營權，詹家黯然退出，詹岳霖則表示，其實多少都聽得到內部事情，也認為泰山已經不是正派經營，特別是處分金雞母全家持股是「so stupid」。

詹岳霖說的坦白，沒有見不得人的事情，怎麼會賣掉全家股份，出發點是不對的，一定是個人利益，這也是促成賣掉泰山持股的最大動機。

詹岳霖坦言，他也會問自己，還抱著股票有什麼價值，泰山的未來好像不太樂觀，而在因緣際會下認識了龍邦董事長劉偉龍，認識後就等他開口，也跟父親、泰山總裁詹仁道請示，最後決定出清。

詹岳霖透露，在離開泰山之後，只見過堂兄弟詹景超等人一面，當時是保力達增加持股，詹景超等人認為是由他引進，目的是「王子復仇」，因此要求見面，他雖認為保力達入股是好事，但並非他引進，他也不會回泰山，只是堂兄弟並不相信，至此後就分道揚鑣，就連家裡祭祖都是各自拜各自的。