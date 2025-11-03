快訊

寶佳集團旗下投資突襲！中工：禿鷹式掠奪逾一成股權 覬覦經營權

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

視障咖啡師團隊奪四金 評審讚嘆「想再試試看」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
2025年韓國世界美食錦標賽登場，台灣愛之光公益協會的「Flair視障咖啡師」團隊在咖啡師組比賽中，表現出色，勇奪四組金牌。圖／業者提供
2025年韓國世界美食錦標賽登場，台灣愛之光公益協會的「Flair視障咖啡師」團隊在咖啡師組比賽中，表現出色，勇奪四組金牌。圖／業者提供

2025年韓國世界美食錦標賽登場，台灣愛之光公益協會的「Flair視障咖啡師」團隊在咖啡師組比賽中，表現出色，勇奪四組金牌。

愛之光執行長顏平芳表示，比賽過程充滿挑戰，選手在緊張的比賽中，準備了兩杯手沖咖啡和兩杯創意咖啡，在規範的十五分鐘內，展現了非凡的手感，從南投小農的鳳梨果香，鹿港的懷舊麵茶，到台東的洛神花海與荔枝橙香韻律，將土地和人情與創意融人每一杯作品中。

愛之光表示，評審們在品飲後紛紛露出驚喜的神情，甚至主動要求留下一些咖啡豆「想再試試看」讚嘆視障咖啡師沖出了極具層次的風味。

顏平芳透露，這不僅是一場比賽，更是一次「共融與平等」的國際對話。他們希望讓全世界看見，視障者同樣能以專業與熱情，創造出令人驚豔的作品，四組共八面金牌不僅象徵著榮耀，更是對所有追夢者的鼓勵。

顏平芳表示，自接獲參賽邀請以來，協會邀請珈神國際證照學院王神寶院長帶領教練團隊王昱仁、陳幸彣兩位教練針對八位選手，洪新智、白博誌、林宸萱、林晉陞、黃帝瑋丶廖億騏、李旻儒、鄧伃婷展開密集訓練，期間志工與夥伴也幾乎放棄假日，全力備戰。

從選豆、風味測試到舞台模擬，每一滴汗水都化為舞台上的光。回程途中班機延誤，漫長等待，當他們於凌晨兩點走出桃園機場，看見台中市工策會黃于珊總幹事手捧花束、舉牌接機的那一刻，全體的感動難以言喻。

愛之光公益協會特別感謝韓國主辦單位及台灣承辦方的全力協助，使這場跨越限制的創舉順利完成。也感謝台中市工策會黃于珊總幹事、惠中扶輪社郭鳳玉社長、精湛建設陳志聲董事長、珈神國際證照學院王神寶院長、匯德地產及苗栗桐花扶輪社、百夫長旅行箱及背後出錢出力的朋友們，每一份支持都是這段旅程中最溫暖的光。

咖啡 視障

延伸閱讀

114年U-start績優團隊出爐 28團隊創業獎金達2200萬元

U-start創業計畫總獎金2200萬創新高 4隊獲百萬

全代會大咖沒來引質疑 凌濤 : 新舊團隊做了很完整的交接

台灣穩健參與APEC年會 外交團隊臨危不亂守護尊嚴

相關新聞

遭寶佳狙擊？中華工程怒批禿鷹掠奪、保留法律行動

陶朱隱園日前賣出第一戶，帶動中華工程（2515）股價上周大漲，不過，中工今（3）日發出聲明，指出寶佳集團成員堡新投資股份...

泰山前董座詹岳霖進軍寵物食品 談泰山賣掉金雞母全家股權：so stupid

泰山前董事長詹岳霖與遠洋漁業大亨隆順漁業集團第二代王志遠共同投資，創立「愛貓一生」品牌，主打杯裝貓咪濕食，位於屏東的廠房...

寶佳集團旗下堡新投資突襲！掌握逾一成股權 中工：覬覦經營權

中工（2515）表示，3日已收到堡新投資股份有限公司（寶佳集團成員）內部人申報作業，其以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得公司...

車位暴漲！高雄大漲75% 這縣市10年翻二倍

根據交通部統計小客車自用登記數量，截至2024年底，全台約有714萬輛自用小客車，相較於10年前成長15％，車輛變多，車...

需求回溫 10月車市登錄34511台、年月雙增

受惠於政府新增貨物稅補助政策，刺激市場需求並帶動買氣，上半年觀望之需求再次浮現，台灣汽車10月總市場登錄34511台，月...

歐洲商會年度淨灘活動 清出逾1.1公噸垃圾…寫12年新高

歐洲在台商務協會（ECCT）2025年舉辦年度白沙灣淨灘活動，約300名志工齊聚北海岸，共清出廢棄物1,116公斤，寫下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。