視障咖啡師團隊奪四金 評審讚嘆「想再試試看」

2025年韓國世界美食錦標賽登場，台灣愛之光公益協會的「Flair視障咖啡師」團隊在咖啡師組比賽中，表現出色，勇奪四組金牌。

愛之光執行長顏平芳表示，比賽過程充滿挑戰，選手在緊張的比賽中，準備了兩杯手沖咖啡和兩杯創意咖啡，在規範的十五分鐘內，展現了非凡的手感，從南投小農的鳳梨果香，鹿港的懷舊麵茶，到台東的洛神花海與荔枝橙香韻律，將土地和人情與創意融人每一杯作品中。

愛之光表示，評審們在品飲後紛紛露出驚喜的神情，甚至主動要求留下一些咖啡豆「想再試試看」讚嘆視障咖啡師沖出了極具層次的風味。

顏平芳透露，這不僅是一場比賽，更是一次「共融與平等」的國際對話。他們希望讓全世界看見，視障者同樣能以專業與熱情，創造出令人驚豔的作品，四組共八面金牌不僅象徵著榮耀，更是對所有追夢者的鼓勵。

顏平芳表示，自接獲參賽邀請以來，協會邀請珈神國際證照學院王神寶院長帶領教練團隊王昱仁、陳幸彣兩位教練針對八位選手，洪新智、白博誌、林宸萱、林晉陞、黃帝瑋丶廖億騏、李旻儒、鄧伃婷展開密集訓練，期間志工與夥伴也幾乎放棄假日，全力備戰。

從選豆、風味測試到舞台模擬，每一滴汗水都化為舞台上的光。回程途中班機延誤，漫長等待，當他們於凌晨兩點走出桃園機場，看見台中市工策會黃于珊總幹事手捧花束、舉牌接機的那一刻，全體的感動難以言喻。

愛之光公益協會特別感謝韓國主辦單位及台灣承辦方的全力協助，使這場跨越限制的創舉順利完成。也感謝台中市工策會黃于珊總幹事、惠中扶輪社郭鳳玉社長、精湛建設陳志聲董事長、珈神國際證照學院王神寶院長、匯德地產及苗栗桐花扶輪社、百夫長旅行箱及背後出錢出力的朋友們，每一份支持都是這段旅程中最溫暖的光。