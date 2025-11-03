快訊

寶佳集團旗下投資突襲！中工：禿鷹式掠奪逾一成股權 覬覦經營權

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲商會年度淨灘活動 清出逾1.1公噸垃圾…寫12年新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
歐洲商會（ECCT）年度白沙灣淨灘活動。歐洲商會提供
歐洲商會（ECCT）年度白沙灣淨灘活動。歐洲商會提供

歐洲在台商務協會（ECCT）2025年舉辦年度白沙灣淨灘活動，約300名志工齊聚北海岸，共清出廢棄物1,116公斤，寫下活動12年來新高，展現企業與國際社群推動永續行動的決心。

本次活動由ECCT號召，參與者包括20家會員企業代表、台北歐洲學校（TES）、歐洲經貿辦事處（EETO）及盧森堡、匈牙利、捷克、比利時等歐洲代表處，外交部政務次長吳志中也到場致意。

歐洲商會指出，根據研究，全球約85%的海洋垃圾為塑膠製品，塑膠進入水域後不會被完全分解，最終形成微塑膠進入食物鏈，對環境與人類健康造成長期影響。

歐洲商會強調，今年的清理量較往年顯著增加，凸顯塑膠垃圾與廢棄漁網對環境的威脅，淨灘活動與「世界清潔日」（World Clean-up Day）精神呼應，持續關注海洋垃圾問題。

海洋垃圾 廢棄物 淨灘

延伸閱讀

LOL／智商壓制！T1 Keria妮可變身小狼「小地圖完全看不見蹤影」繞後TES大成功

鄭麗文脫口普亭非獨裁者 吳志中無奈笑：照這邏輯海珊也不是

川習會遞小紙條保台？ 卓榮泰：光明磊落以國家利益結合

美學者投書指賴清德「魯莽領導人」 吳志中：親中背景觀點不正確

相關新聞

泰山前董座詹岳霖進軍寵物食品 談泰山賣掉金雞母全家股權：so stupid

泰山前董事長詹岳霖與遠洋漁業大亨隆順漁業集團第二代王志遠共同投資，創立「愛貓一生」品牌，主打杯裝貓咪濕食，位於屏東的廠房...

寶佳集團旗下堡新投資突襲！掌握逾一成股權 中工：覬覦經營權

中工（2515）表示，3日已收到堡新投資股份有限公司（寶佳集團成員）內部人申報作業，其以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得公司...

車位暴漲！高雄大漲75% 這縣市10年翻二倍

根據交通部統計小客車自用登記數量，截至2024年底，全台約有714萬輛自用小客車，相較於10年前成長15％，車輛變多，車...

需求回溫 10月車市登錄34511台、年月雙增

受惠於政府新增貨物稅補助政策，刺激市場需求並帶動買氣，上半年觀望之需求再次浮現，台灣汽車10月總市場登錄34511台，月...

遭寶佳狙擊? 中華工程怒批禿鷹掠奪、保留法律行動

陶朱隱園日前賣出第一戶，帶動中華工程（2515）股價上周大漲，不過，中工今（3）日發出聲明，指出寶佳集團成員堡新投資股份...

歐洲商會年度淨灘活動 清出逾1.1公噸垃圾…寫12年新高

歐洲在台商務協會（ECCT）2025年舉辦年度白沙灣淨灘活動，約300名志工齊聚北海岸，共清出廢棄物1,116公斤，寫下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。