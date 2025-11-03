歐洲商會年度淨灘活動 清出逾1.1公噸垃圾…寫12年新高

歐洲在台商務協會（ECCT）2025年舉辦年度白沙灣淨灘活動，約300名志工齊聚北海岸，共清出廢棄物1,116公斤，寫下活動12年來新高，展現企業與國際社群推動永續行動的決心。

本次活動由ECCT號召，參與者包括20家會員企業代表、台北歐洲學校（TES）、歐洲經貿辦事處（EETO）及盧森堡、匈牙利、捷克、比利時等歐洲代表處，外交部政務次長吳志中也到場致意。

歐洲商會指出，根據研究，全球約85%的海洋垃圾為塑膠製品，塑膠進入水域後不會被完全分解，最終形成微塑膠進入食物鏈，對環境與人類健康造成長期影響。

歐洲商會強調，今年的清理量較往年顯著增加，凸顯塑膠垃圾與廢棄漁網對環境的威脅，淨灘活動與「世界清潔日」（World Clean-up Day）精神呼應，持續關注海洋垃圾問題。