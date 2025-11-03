寶佳集團旗下堡新投資突襲！掌握逾一成股權 中工：覬覦經營權

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中工董事長周志明。中工／提供
中工（2515）表示，3日已收到堡新投資股份有限公司（寶佳集團成員）內部人申報作業，其以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得公司股權，持股已逾一成，此舉已引發市場與公司治理之疑慮。

中工指出，因政治事件，在京華城司法訴訟案正在法院審理之際，造成外部勢力及有心人士覬覦公司經營權，影響中工長期發展策略與經營自主，對此公司保留相關法律權益。

中工強調，公司堅守誠信治理、資訊透明與永續經營之信念，面對市場劇烈變化，公司將依法採取必要行動，勢必捍衛公司治理與維護全體利害關係人之權益。

中工表示，公司目前營運一切正常，並將即時向利害關係人提供相關資訊。

