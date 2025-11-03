TOYOTA、HYUNDAI及MG 11月推出超狂優惠、總市場上看4萬台

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA針對全新電動車bZ4X更提供11月下訂車主享有「早鳥隨插即充吃到飽」優惠。黃淑惠／攝影
國內汽車業者TOYOTA、HYUNDAI、NISSAN及MG等多個品牌乘勝追擊，推出11月優促銷方案，勢必進一步推升11月的銷售，業界預估11月車銷售台數有望衝上4萬台，較去年同期年增3%，也會較10月增15%。

國內的汽車業者表示，11月預期貨物稅政策帶來的買氣可延續，再加上各家品牌加大力道推出11月販促活動，可望於年底加速總市場登錄攀升的節奏，預估11月總市場上看4萬台，國內的各車廠增加促銷內容吸觀望買氣上門。

其中，和泰集團代理的TOYOTA及LEXU雙品牌銷售也會跟著上升，有信心兩個品牌相加的總銷售量上看1.42萬台，市佔率達35.5%。

TOYOTA加大促銷內容，吸引觀望買盤進場，於11月提供RAV4 HEV 零頭款最高138萬60期高額0利率及3萬配件金，更提供COROLLA CROSS最高80萬60期0利率，入主TOYOTA休旅車款超划算。

此外，針對全新電動車bZ4X更提供11月下訂車主享有「早鳥隨插即充吃到飽」優惠，入主TOYOTA電動車款更輕鬆，其他車款亦提供最高120萬1.88%低利率、5年14萬公里延長保固等多樣購車優惠，滿足車主需求。

現代汽車(HYUNDAI)進入第11月傳統購車旺月，在2,000c.c.以下小客車貨物稅減徵與汰舊換新優惠持續發酵、利率走勢趨緩與股市資金動能挹注下，展間來客、試駕預約與詢問度全面回升。HYUNDAI把握這波買氣回流，推「秋楓出遊季」直接推出入主特定車款享貨物稅加碼最高十萬元，還有其他優惠利率方案。

MG車款則推出各車款皆享有低首付或低利率1.99%優惠貸款方案，本月購車依據不同車型推出萬元購車配件金優惠，另外，本月購車贈送tokuyo多會鬆 踝旋美腿機，市價約2.28萬元。

MG Taiwan同步祭出11月旗下多款熱銷車型的限定購車優惠，當家旗艦休旅HS1.5T搭配貨物稅新購減徵與舊換新補助後，最低79.9萬元即可入主；都會暢銷小休旅ZS 1.5L心動版享補助後最低59.9萬元即可入手；而最親民正七人座MPV車款G50 PLUS，搭配雙重補助優惠後最低僅需98.5萬元即可輕鬆擁有。

貨物稅 買氣 電動車 休旅車 TOYOTA Nissan Hyundai

