國產署地上權開標冷清 全台僅新竹湖口1地成功脫標

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部國產署三區同步辦理全國地上權開標作業。聯合報系資料照

財政部國產署3日舉辦2025年度第四批國有土地設定地上權開標，北區、中區及南區三個分署同步直播開標，結果僅中區分署有投標情形，其餘分署均無人投標，最終新竹縣湖口鄉一宗丁種建築用地順利脫標，由振崑汽車車體有限公司以新台幣4,805萬5,960元奪標、溢價率僅2%。

國產署表示，本次開標標的共有14宗土地，分布於台中、桃園、新竹、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭及花蓮等縣市，總面積達8.19公頃。最終開標結果出爐，僅中區分署的第四標號有投標，其他編號均無人參與。

中區分署的「新竹縣湖口鄉成功段851-16及851-17地號」兩筆土地，合併面積3,279.04平方公尺，屬特定農業區丁種建築用地，建蔽率70%、容積率300%，地上權存續期間為70年。

該土地交通便利，基地單面臨10公尺成功路928巷，鄰近湖口王爺壟市地重劃區，距王爺壟運動公園約1.8公里、省道台1線約1.2公里、湖口火車站約2.3公里。

本標案權利金底價為4,795萬5,960元，地租年息率3.5%，其中1%隨申報地價調整。開標結果顯示，共有兩家業者投標，分別是安育交通股份有限公司與振崑汽車車體有限公司。安育交通報價4,800萬元整，振崑汽車則以4,805萬5,960元出價最高，最終獲得得標資格。

國產署指出，湖口這宗地上權土地是本次首度公告的標案之一，區位條件優良，周邊產業聚落與交通設施完善，顯示仍有企業對此類長期開發型標的具投資意願。

