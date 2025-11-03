仲量聯行宣布 張竣傑出任台灣估價部主管

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
仲量聯行3日宣布，具備多元專業資格，包括不動產估價師、不動產經紀人、無形資產評價管理師及 PMP 國際專案管理師的張竣傑（Abner Chang），正式出任台灣估價部主管。仲量聯行提供

仲量聯行3日宣布，張竣傑（Abner Chang）正式出任台灣估價部主管，即日起生效。

仲量聯行指出，張竣傑具備多元專業資格，包括不動產估價師、不動產經紀人、無形資產評價管理師及 PMP 國際專案管理師，將帶領仲量聯行估價團隊持續提升專業服務與資產評價深度，為台灣市場提供整合且精準的估價解決方案。

原估價部主管徐國竣（Andy Shiu）退休後將轉任資深顧問，持續以專業經驗協助部門業務發展。

仲量聯行表示，徐國竣任職期間，主導多項大型專案，包括桃園捷運綠線土地協議價購及徵收、101 大樓地上權評估及觀光飯店與大型商場資產估價，奠定仲量聯行在業界地位。

張竣傑累積多年的不動產估價與資產評價經驗，曾參與統一國際大樓、新光產險、遠雄人壽、台積電（2330）竹科與中科廠房等重要估價案，涵蓋企業總部、商辦、工業廠房及都市更新專案，展現對市場趨勢與資產管理的深厚洞察力。

仲量聯行台灣董事總經理侯文信表示，感謝徐國竣多年卓越貢獻，也歡迎張竣傑帶領團隊邁向新階段。仲量聯行將持續精進專業能力，鞏固仲量聯行在台灣估價市場地位。」

仲量聯行估價部長期致力提供客觀、公正的估價服務，協助企業、金融機構及政府客戶進行資產評價、都市更新規劃及投資決策。仲量聯行指出，未來團隊將持續拓展專業範疇，為客戶與市場創造長遠價值。

都市更新 地上權

