車市10月銷售傳捷報 出現睽違已久年、月雙增

國內車市10月銷售傳捷報出現睽違已久的年、月雙增！受惠於政府新增貨物稅補助政策，刺激市場需求並帶動買氣，總市場銷售台數為3.45萬台，比上個成長7%、年增4%。TOYOTA銷售再破萬台，比上個月銷售增加28%，市占率31%。

國內車市10月新車銷售TOYOTA還是遙遙領先其他廠牌，銷售台數再破萬台，來到1.06萬台，保持龍頭寶座，第二名的HONDA在11月推出各種優惠方案，銷售台數為2,599台，年增52%、月增23%，豪華車的LEXUS為第3名，銷售數為2,048台、月增13%，中華車（2204）銷售台數為1,869台，居第4名，HYUNDAI銷售數量為1,732台，位居第5名，年增12%、月增18%。

TOYOTA於10月再次奪下總市場轎車及休旅車之冠軍寶座；COROLLA CROSS 10月登錄3,988台，穩居全車種銷售第一，全年累積台數更創下該車種歷史新高；RAV4登錄1,492台，較上月成長50%，奪下進口休旅車銷售冠軍；國產小休旅YARIS CROSS亦持續好口碑，登錄1,345台，稱霸中小型休旅車級距。

另外，10月車市TOYOTA除在一般車款表現優異外，旗下GR品牌車型更是創下耀眼成績，GR YARiS 10月登錄103台，透過全新自排、手排雙車型滿足性能車主需求。另外，10月甫發表之COROLLA CROSS GR-S、ALTIS GR-S車型亦廣受好評，全新動力及外觀成功吸引熱血車主下訂，GR-S等級受訂翻倍，兩車型接單突破千張。

至於2025年10月台灣高級車市場總登錄數為6,652台，前月比78.4%，總市場占比19.3%。其中LEXUS、BENZ及BMW登錄量較前月成長，前月比分別為113.6%、109.9%及114.5%，而TESLA因周期性交車結束，在10月僅登錄21台。

LEXUS在10月份登錄2,048台，去年比94.5%，高級車市場占有率達30.8%，為高級車市場排名No.1。截至10月底，LEXUS的累計登錄數為24,278台，高級車市場占有率29.9%。