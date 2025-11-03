車位暴漲！高雄大漲75% 這縣市10年翻二倍

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
車位示意圖。記者游智文攝影
車位示意圖。記者游智文攝影

根據交通部統計小客車自用登記數量，截至2024年底，全台約有714萬輛自用小客車，相較於10年前成長15％，車輛變多，車位需求也增加，再加上疫情後全台各地房價明顯上漲，各地車位價格近年來明顯攀升。

好時價分析實價登錄坡道平面車位交易資料，近十年全台各地車位價格平均漲幅超過五成，以北部與南部主要都會區漲勢最為明顯，整體車位價格前五名依序為台北市、新北市、高雄市、新竹市、台中市。

其中北市漲幅相對其他縣市溫和，十年間車位均價由240萬元上升至300萬元，增幅約25%。

新北市車位價格220萬元排名第二，十年漲幅達38% ，高雄市以210萬元位居第三名，漲幅達75%，與其房價急速成長的現象一致。另外台南市車位價格十年間由90萬元倍增至159萬元，漲幅達77%。

值得注意的是，雲林縣從50萬元躍升至130萬元，大增近兩倍，成為本次車位價格漲幅王。

好時價表示，非六大都會區縣市的車位價格不容小覷，尤其在新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣等外圍城市，車位價格均突破百萬元門檻。在生活圈擴張與房市高漲的影響下，車位已成為住宅附屬配備。

好時價表示，平面車位面積的計算，除了車位本身所屬面積外，還包含車道等範圍，因此通常坡道平面的車位面積在購買時，通常在10坪左右，然觀察部分車位面積有出現低於8坪的現象，此舉隱含將車位面積灌入公設面積中，提高房價總金額，消費者須留意自身權益。

坡道平面車位均價。資料來源／好時價
坡道平面車位均價。資料來源／好時價

房價

