車位暴漲！高雄大漲75% 這縣市10年翻二倍
根據交通部統計小客車自用登記數量，截至2024年底，全台約有714萬輛自用小客車，相較於10年前成長15％，車輛變多，車位需求也增加，再加上疫情後全台各地房價明顯上漲，各地車位價格近年來明顯攀升。
好時價分析實價登錄坡道平面車位交易資料，近十年全台各地車位價格平均漲幅超過五成，以北部與南部主要都會區漲勢最為明顯，整體車位價格前五名依序為台北市、新北市、高雄市、新竹市、台中市。
其中北市漲幅相對其他縣市溫和，十年間車位均價由240萬元上升至300萬元，增幅約25%。
新北市車位價格220萬元排名第二，十年漲幅達38% ，高雄市以210萬元位居第三名，漲幅達75%，與其房價急速成長的現象一致。另外台南市車位價格十年間由90萬元倍增至159萬元，漲幅達77%。
值得注意的是，雲林縣從50萬元躍升至130萬元，大增近兩倍，成為本次車位價格漲幅王。
好時價表示，非六大都會區縣市的車位價格不容小覷，尤其在新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣等外圍城市，車位價格均突破百萬元門檻。在生活圈擴張與房市高漲的影響下，車位已成為住宅附屬配備。
好時價表示，平面車位面積的計算，除了車位本身所屬面積外，還包含車道等範圍，因此通常坡道平面的車位面積在購買時，通常在10坪左右，然觀察部分車位面積有出現低於8坪的現象，此舉隱含將車位面積灌入公設面積中，提高房價總金額，消費者須留意自身權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言