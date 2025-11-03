竹北近一年交易最熱在這兩條路 房仲揭買盤輪廓與潛力

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
中華路為竹北主要幹道，連接新豐、竹北與新竹市，交通便利、商圈成熟。（圖:信義房屋提供）
根據實價登錄資料統計，竹北市近一年交易最熱絡的路段依序為環科一路、中華路與科大二街。其中環科一路以廠辦用途為主，住宅交易則以中華路與科大二街最為活躍。信義房屋竹二區協理陳世光指出，這兩條路段不僅具備成熟機能與交通優勢，產品規劃也貼近首購與小家庭需求，成為竹北房市的熱門選擇。

信義房屋竹北華興店主任何健輔表示，中華路段近一年成交主力集中在25至40坪的兩至三房產品，總價多落在1,200萬至1,600萬元之間，單價則約45至55萬元。這類產品能兼顧首購族與小家庭換屋需求，且中華路為竹北主要幹道，連接新豐、竹北與新竹市，交通便利、商圈成熟，對自住客而言具高度吸引力。

何健輔指出，中華路買方以工程師與首購族居多，也有部分在地居民置產。由於鄰近台元科技園區與新興的昌益科學園區，就業機會穩定，支撐房市需求。此外，生活機能完整，不需等待區域發展即可入住，是許多買方看重的核心優勢。

針對中華路段的未來發展，何健輔認為仍具潛力。隨著產業進駐與交通改善，像是「武陵路斷頭橋」已開工，預計2027年完工，將成為台1線替代道路，有望紓解中華路交通壅塞問題。不過，他也提醒，若周邊新案大量釋出，可能分散買盤，需留意供給變化。

若買方喜歡中華路生活氛圍但預算有限，何健輔建議可考慮博愛街、縣治二重劃區勝利路周邊，這些地點商圈成熟度不輸主幹道，單價略低，對首購族較友善。若偏好新屋且生活機能完整，也可考慮新豐或田新重劃區，價格相對親民。

另一熱門路段科大二街，則以40至50坪的兩至三房產品為主力，含車位總價約在2,800萬至3,500萬元間，單價平均落在65至70萬元。信義房屋竹北科大店專員洪崇哲指出，科大二街是台科大重劃區中少數有兩房產品的路段，且建商品質普遍不錯，像是椰林、鼎毅等品牌建商占比高，吸引不少偏好品牌建商的買方。

洪崇哲表示，科大二街買方以工程師為主，也有自營商與開業者，因該區店面適合靜態行業，部分買方希望住商合一。家庭結構方面，多為兩人夫妻或帶一名小孩的小家庭，因為科大區屬成功學區，具備教育資源優勢，即使目前沒有小孩，也有不少買方因未來轉手彈性或教育考量而選擇此區。

科大二街未來發展潛力也受到看好。洪崇哲指出，台科大預訂地已開始動工，周邊還有亞太美國學校、中國醫預訂地等教育與醫療資源，長期發展具備利多。不過，他也提醒，雖然房價有成長空間，但預期不會突破8字頭或破百，仍需理性評估。

若買方預算或需求略有不同，洪崇哲建議可考慮鄰近的科大一路，距離僅一分鐘，產品以三房為主，單價約60至70萬元。若希望品牌建商且有兩房選擇，可往高鐵區的興隆三段、四段尋找，若預算較低，則可轉向中華路或華興重劃區，雖然學區完整度略低，但建商與屋齡條件不錯，適合不以學區為首要考量的買方。

整體而言，中華路與科大二街因交通、機能與產品規劃貼近市場需求，成為竹北近一年交易最熱絡的住宅路段。陳世光提醒，買方可依自身預算與需求，選擇相似或替代產品，並留意區域供給與未來發展動向，才能在竹北房市中找到理想居所。

科大二街以40至50坪的兩至三房產品為主力。（圖:信義房屋提供）
