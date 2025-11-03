信義房屋「Ai 一鍵清空」 帶動待售物件詢問度

信義房屋為提升線上看屋體驗，今年八月推出「Ai一鍵清空」功能，以AI技術自動清除物件照片中的雜物，還原空間格局、牆體與樓層高度等結構，讓買方能更直覺地想像家的樣貌。功能上線一個月即展現顯著成效，九月份使用者透過「Ai一鍵清空」點擊物件數為八月的兩倍，留單量也成長五倍，帶動物件曝光與詢問度，成為信義房屋數位服務升級的重要推力。

信義房屋表示，「Ai一鍵清空」以AI影像辨識技術為核心，自動偵測房屋照片中的雜物，進行虛擬清理、最大程度還原空間的原貌，隨著許多客戶對於線上看屋日漸仰賴，卻因物件照片雜物過多，難以想像空間原貌，錯失許多條件匹配的物件；屋主則常因居住中來不及清空環境，影響拍攝與照片曝光的效果，此功能有效減輕屋主的整理負擔，改善刊登照片品質，並加快物件上架流程，自上線以來，降低買賣方對物件的理解落差，並以差異化的數位服務優勢，助業務提升專任委託比。信義房屋以數位科技開啟服務新局，為房地產數位服務打造更值得信任的服務模式。

「Ai一鍵清空」不僅協助客戶與屋主，更為第一線業務提升工作效益：信義房屋蘆洲長榮店專案執行協理張祐豪分享，有屋主因家中人口多、空間相較凌亂，難以拍出理想照片，透過「Ai一鍵清空」，物件立即還原房屋乾淨寬敞的原貌，物件刊登品質明顯提升，讓屋主與買方客戶都感到驚艷，讓物件更具加分效果。張祐豪表示，這不但屋主減輕整理的壓力，也讓買方更容易想像家的樣貌，降低了買賣方雙方對物件理解的落差，也讓業務能聚焦在服務流程。

八德介壽店專案經理詹景旻則觀察到，科技應用帶來的改變不僅在畫面呈現，更在於服務過程中信任的建立。「屋主看到信義房屋持續更新服務，導入新功能，會覺得我們一直在用心，也更願意將房屋交給信義房屋銷售。」他指出，「Ai一鍵清空」提升物件照片品質，能提升曝光機會，差異化的數位服務，也讓業務更容易取得物件的專任委託，不但讓服務流程更有效率，信義房屋在科技應用上的優勢也讓客戶覺得信任。

信義房屋強調，數位轉型的核心在於以科技深化專業、以創新回應核心需求，「Ai一鍵清空」從優化物件照片品質，推升整體服務流程，讓客戶、屋主與業務都明顯有感。而信義房屋也將持續以創新科技結合服務經驗，打造更流暢、安心的看屋體驗，讓科技成為信義房屋建立信任的鑰匙，致力成為值得客戶託付的「AI房仲」。