遠百盃喜i街舞大賽登場 北中聯合賽事引爆周年慶買氣

為推廣正向街舞文化，展現青春活力與街頭創意，新竹大遠百連續舉辦「遠百盃喜i街舞大賽」。今年邁入第五屆。今年賽事全面升級，並首次與Top City台中大遠百共同合作舉辦北中聯合賽事，邀請全台各地街舞好手齊聚一堂，以舞會友、熱力較勁，掀起一波街舞熱潮。

主辦單位表示，這次賽事由天貫營造有限公司、新竹市街舞協會、L.E Style風格舞蹈工作室、XIGMA Art Academy共同協辦，並獲得企業夥伴幸福鱸魚精及寶礦力水得熱情贊助支持。各界共同攜手推廣正向舞蹈文化，鼓勵年輕世代勇於展現自我，釋放屬於青春的無限能量。

初賽1日在新竹大遠百熱力登場，吸引近百位選手報名參賽。舞者們以獨特風格與精湛舞技輪番上陣，盡情揮灑汗水，展現街舞的張力與魅力。最終選出八組入圍隊伍，將於11月15日決賽再度交鋒，爭奪高額獎金與年度榮耀。

活動現場除了競技氛圍熱烈，更充滿互相學習、彼此交流的正能量。特別感謝長期支持青年文化活動的贊助夥伴幸福鱸魚精提供舞者滿滿元氣，守護選手健康；以及寶礦力水得為舞者補足水分與能量，一同為街舞精神加油打氣。新竹大遠百表示，希望透過這場賽事，讓街舞不僅是一場比賽，更成為串聯城市能量、展現年輕世代創意與自信的舞台。