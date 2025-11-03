快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

遠百盃喜i街舞大賽登場 北中聯合賽事引爆周年慶買氣

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹大遠百舉辦第五屆「遠百盃喜i街舞大賽」，今年首次與Top City台中大遠百合作舉辦北中聯合賽事，邀請全台各地街舞好手齊聚一堂，以舞會友、熱力較勁。業者／提供
新竹大遠百舉辦第五屆「遠百盃喜i街舞大賽」，今年首次與Top City台中大遠百合作舉辦北中聯合賽事，邀請全台各地街舞好手齊聚一堂，以舞會友、熱力較勁。業者／提供

為推廣正向街舞文化，展現青春活力與街頭創意，新竹大遠百連續舉辦「遠百盃喜i街舞大賽」。今年邁入第五屆。今年賽事全面升級，並首次與Top City台中大遠百共同合作舉辦北中聯合賽事，邀請全台各地街舞好手齊聚一堂，以舞會友、熱力較勁，掀起一波街舞熱潮。

主辦單位表示，這次賽事由天貫營造有限公司、新竹市街舞協會、L.E Style風格舞蹈工作室、XIGMA Art Academy共同協辦，並獲得企業夥伴幸福鱸魚精及寶礦力水得熱情贊助支持。各界共同攜手推廣正向舞蹈文化，鼓勵年輕世代勇於展現自我，釋放屬於青春的無限能量。

初賽1日在新竹大遠百熱力登場，吸引近百位選手報名參賽。舞者們以獨特風格與精湛舞技輪番上陣，盡情揮灑汗水，展現街舞的張力與魅力。最終選出八組入圍隊伍，將於11月15日決賽再度交鋒，爭奪高額獎金與年度榮耀。

活動現場除了競技氛圍熱烈，更充滿互相學習、彼此交流的正能量。特別感謝長期支持青年文化活動的贊助夥伴幸福鱸魚精提供舞者滿滿元氣，守護選手健康；以及寶礦力水得為舞者補足水分與能量，一同為街舞精神加油打氣。新竹大遠百表示，希望透過這場賽事，讓街舞不僅是一場比賽，更成為串聯城市能量、展現年輕世代創意與自信的舞台。

新竹大遠百周年慶，加碼不斷，第二波將自11月5日到11月16日，百貨服飾單筆滿3,000元送300元，保健器材單筆滿5,000元送500元，大家電單筆滿10,000元送1,000元，指定銀行當日刷滿6,000元送100，APPLE單筆分期刷滿10,000元送500元，把握最後周年慶優惠，聰明消費。

新竹大遠百舉辦第五屆「遠百盃喜i街舞大賽」，今年首次與Top City台中大遠百合作舉辦北中聯合賽事，邀請全台各地街舞好手齊聚一堂，以舞會友、熱力較勁。業者／提供
新竹大遠百舉辦第五屆「遠百盃喜i街舞大賽」，今年首次與Top City台中大遠百合作舉辦北中聯合賽事，邀請全台各地街舞好手齊聚一堂，以舞會友、熱力較勁。業者／提供
新竹大遠百舉辦第五屆「遠百盃喜i街舞大賽」，今年首次與Top City台中大遠百合作舉辦北中聯合賽事，邀請全台各地街舞好手齊聚一堂，以舞會友、熱力較勁。業者／提供
新竹大遠百舉辦第五屆「遠百盃喜i街舞大賽」，今年首次與Top City台中大遠百合作舉辦北中聯合賽事，邀請全台各地街舞好手齊聚一堂，以舞會友、熱力較勁。業者／提供

延伸閱讀

新光三越DIAMOND TOWERS周年慶11月6日開跑 美麗市場破百項商品買一送一

普發萬元商機 利多助攻SOGO

新光三越天母店周年慶10月23日開跑 首推點數兌換10家餐廳美食券

統一延長百貨周年慶

相關新聞

需求回溫 10月車市登錄34511台、年月雙增

受惠於政府新增貨物稅補助政策，刺激市場需求並帶動買氣，上半年觀望之需求再次浮現，台灣汽車10月總市場登錄34511台，月...

蓋好6年不賣 北大特區「神秘大樓」要銷售了

三峽北大特區台北大學正門附近，有一棟神秘27層住宅大樓，根據住展雜誌資料，該大樓屋齡已6年，但一直沒有對外銷售，也沒有實...

遠百盃喜i街舞大賽登場 北中聯合賽事引爆周年慶買氣

為推廣正向街舞文化，展現青春活力與街頭創意，新竹大遠百連續舉辦「遠百盃喜i街舞大賽」。今年邁入第五屆。今年賽事全面升級，...

2026臺南橡塑膠工業展 熱烈招商中

臺南市政府為協助橡塑膠相關業者產業升級轉型、促進產業交流合作，拓銷市場，規劃於2026年3月18至21日於大臺南會展中心...

美國關稅影響海外訂單 樹德廠拍3折起規劃關稅回饋專區

美國關稅影響海外訂單，國內知名塑膠收納與金屬工業整理大廠樹德企業，將於11月5日盛大舉行廠拍，今年以「一年一次、只有六天...

財富管理論壇後天登場 富蘭克林投顧資深副總羅尤美：另類資產納投資組合

全球金融市場持續震盪，資產配置策略正面臨前所未有的考驗，富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，從美國近年機構法人與家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。