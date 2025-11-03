需求回溫 10月車市登錄34511台、年月雙增

受惠於政府新增貨物稅補助政策，刺激市場需求並帶動買氣，上半年觀望之需求再次浮現，台灣汽車10月總市場登錄34511台，月增7%，年增4%，而和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於10月合計登錄12734台，市占率36.9%。

和泰車表示， TOYOTA 10月販賣台數達10686台，市占率31%，除穩居總市場品牌別第一，1~10月累積市占率更達30.5%，創下近12年新高，其中，COROLLA CROSS 10月登錄3988台，穩居全車種銷售第一，全年累積台數更創下該車種歷史新高。

和泰車表示，RAV4登錄1492台，較上月成長50%，奪下進口休旅車銷售冠軍；國產小休旅YARIS CROSS亦持續好口碑，登錄1345台，稱霸中小型休旅車級距；TOWN ACE則持續透過高品質及實用配備滿足各產業頭家需求，本月登錄1058台。

此外，和泰車也說，10月發布之新車bZ4X亦成功取得市場關注，bZ4X透過全新設計、出色商品力及震撼價128萬，一上市即接單突破500台，藉由絕佳商品設定吸引潛客，大舉搶攻電動車級距，鞏固TOYOTA於電動化市場之領先地位。

和泰車指出，Lexus在10月登錄2048台，年減5.5%，高級車市場占有率達30.8%，為高級車市場排名第一，截至10月底，Lexus的累計登錄數為24278台，高級車市場占有率29.9%。

和泰車指出，10月台灣高級車市場總登錄數為6652台，前月比78.4%，總市場占比19.3%，其中Lexus、BENZ及BMW登錄量較前月成長，前月比分別為113.6%、109.9%及114.5%，而TESLA因週期性交車結束，在10月僅登錄21台。

對於11月銷售，和泰車預估約4萬台，年增3%，11月預期貨物稅政策帶來之買氣可延續，加上各家品牌推出販促活動，可望於年底加速總市場登錄節奏。