快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

10月新車掛牌3.45萬輛 11月估續增至4萬輛

中央社／ 台北3日電

10月台灣新車掛牌數出爐，根據業者今天統計，10月掛牌數回升至3萬4511輛，較9月3.22萬輛增加，主要是政府新增貨物稅補助政策，刺激市場需求並帶動買氣。展望11月，車界人士評估新車掛牌數可續成長至4萬輛。

車界人士分析，11月貨物稅政策帶來買氣可延續，加上各家品牌推出販促活動，可望於今年底加速總市場登錄節奏，預估11月掛牌數可較2024年同期成長3%。

根據統計資料，10月台灣新車掛牌3萬4511輛，較9月3萬2227輛成長7.1%，較2024年同期3萬3231輛增加3.85%。

今年前10月台灣新車總市場領牌數33萬648輛，較去年同期37萬7347輛下滑12.4%。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA在10月登錄數1萬686輛，市占率31%，位居台灣新車市場品牌第1，今年前10月累積市占率更達30.5%，是近12年同期新高。累計TOYOTA與LEXUS品牌於10月合計登錄1萬2734輛，市占率36.9%。

和泰車評估，11月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1萬4200輛，市占率35.5%。

鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，10月共交付242輛新車，今年前10月累計交付2787輛，加上2024年全年累積交車7121輛，共計交車9908輛。

觀察進口車，根據統計，10月進口車登錄數1萬5358輛，月減5.4%，年減2.3%，市占率降至5成以下、約44.5%，其中電動車大廠特斯拉（Tesla）10月掛牌數僅21輛，跌出前位排名。

觀察高級車市況，根據統計，10月台灣高級車市場總登錄數6652輛，大幅月減21.6%，較去年同期下滑13%，業者分析，特斯拉因週期性交車結束，10月登錄數明顯降低。

延伸閱讀

影／女酒測值0.87開特斯拉撞行人釀2死 車禍瞬間影片曝光

特斯拉撞上行人釀一死一重傷 女駕駛酒測值0.87

比亞迪領軍！中國電動車攻港 特斯拉不再吃香

軟體升級成陷阱？王牌經紀人打不開特斯拉 崩潰爬後車廂

相關新聞

需求回溫 10月車市登錄34511台、年月雙增

受惠於政府新增貨物稅補助政策，刺激市場需求並帶動買氣，上半年觀望之需求再次浮現，台灣汽車10月總市場登錄34511台，月...

蓋好6年不賣 北大特區「神秘大樓」要銷售了

三峽北大特區台北大學正門附近，有一棟神秘27層住宅大樓，根據住展雜誌資料，該大樓屋齡已6年，但一直沒有對外銷售，也沒有實...

「社區幫」導入專業廠商助社區無障礙改造 助銀髮族生活升級

台灣正面臨「雙老」環境：65歲以上人口已突破總人口兩成，正式進入超高齡社會；同時，全台近半數房屋為老宅，居住結構老化問題...

遠百盃喜i街舞大賽登場 北中聯合賽事引爆周年慶買氣

為推廣正向街舞文化，展現青春活力與街頭創意，新竹大遠百連續舉辦「遠百盃喜i街舞大賽」。今年邁入第五屆。今年賽事全面升級，...

2026臺南橡塑膠工業展 熱烈招商中

臺南市政府為協助橡塑膠相關業者產業升級轉型、促進產業交流合作，拓銷市場，規劃於2026年3月18至21日於大臺南會展中心...

美國關稅影響海外訂單 樹德廠拍3折起規劃關稅回饋專區

美國關稅影響海外訂單，國內知名塑膠收納與金屬工業整理大廠樹德企業，將於11月5日盛大舉行廠拍，今年以「一年一次、只有六天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。