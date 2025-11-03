10月新車掛牌3.45萬輛 11月估續增至4萬輛
10月台灣新車掛牌數出爐，根據業者今天統計，10月掛牌數回升至3萬4511輛，較9月3.22萬輛增加，主要是政府新增貨物稅補助政策，刺激市場需求並帶動買氣。展望11月，車界人士評估新車掛牌數可續成長至4萬輛。
車界人士分析，11月貨物稅政策帶來買氣可延續，加上各家品牌推出販促活動，可望於今年底加速總市場登錄節奏，預估11月掛牌數可較2024年同期成長3%。
根據統計資料，10月台灣新車掛牌3萬4511輛，較9月3萬2227輛成長7.1%，較2024年同期3萬3231輛增加3.85%。
今年前10月台灣新車總市場領牌數33萬648輛，較去年同期37萬7347輛下滑12.4%。
根據統計，和泰車旗下TOYOTA在10月登錄數1萬686輛，市占率31%，位居台灣新車市場品牌第1，今年前10月累積市占率更達30.5%，是近12年同期新高。累計TOYOTA與LEXUS品牌於10月合計登錄1萬2734輛，市占率36.9%。
和泰車評估，11月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1萬4200輛，市占率35.5%。
鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，10月共交付242輛新車，今年前10月累計交付2787輛，加上2024年全年累積交車7121輛，共計交車9908輛。
觀察進口車，根據統計，10月進口車登錄數1萬5358輛，月減5.4%，年減2.3%，市占率降至5成以下、約44.5%，其中電動車大廠特斯拉（Tesla）10月掛牌數僅21輛，跌出前位排名。
觀察高級車市況，根據統計，10月台灣高級車市場總登錄數6652輛，大幅月減21.6%，較去年同期下滑13%，業者分析，特斯拉因週期性交車結束，10月登錄數明顯降低。
