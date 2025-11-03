2026臺南橡塑膠工業展 熱烈招商中

臺南市政府為協助橡塑膠相關業者產業升級轉型、促進產業交流合作，拓銷市場，規劃於2026年3月18至21日於大臺南會展中心舉辦「2026臺南橡塑膠工業展」，誠摯邀請全國及國際橡塑膠產業相關業者踴躍報名參展。

臺南市長黃偉哲表示，臺南不僅是傳統產業製造業重鎮，群聚涵蓋如電子零組件、金屬及化學材料製品、塑橡膠機械、汽車零組件等，各工業區產業脈絡完整，更是全臺橡塑膠產業主要聚落之一。

加上近年來，致力於將朝向智慧化製造、高值化、永續化發展，如導入AI自動化、增加再生塑膠使用、並積極布局循環經濟，以因應國際趨勢並提升競爭力。廠商來大臺南會展中心參展，可互相砌磋、觀摩與分享，買主也可順便訪廠優勢，將帶來一波產業製造與應用的採購商機。

經濟發展局張婷媛局長表示，「2026臺南橡塑膠工業展」將規劃加工機械設備區、模具暨零組件區、原料及製品區、周邊零配件區、回收設備區五大專區，展出各類橡塑膠機械設備及相關產品，完整呈現橡塑膠產業供應鏈上、下游環節，打造最優質的交易平台。配合舉辦相關講座及分享會，不僅呼應近年來南部產業的轉型，更掌握AI創新及全球市場趨勢。

本次展覽活動委由聯合報-經濟日報執行，其詳細資訊可至本活動官網 (https://www.tainanplas.com.tw/) 瞭解或掃瞄下方QR Code，若有相關問題或報名參展，請電洽(04)2237-1234轉4855。現在報名享早鳥價優惠，歡迎業界先進踴躍報名參展。